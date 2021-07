La victoire au titre mondial des BRAVE CF couronnera le parcours de Maalem de la lutte au MMA

in

SEEF DISTRICT._ Une victoire ce dimanche 1er août dans l’épreuve principale du BRAVE CF 52 : Bad Blood pourrait transformer la carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes (MMA) de Mohamed « L’Ambiance » Saïd Maalem.

Le géant suisse-algérien affrontera le champion du monde des poids moyens des BRAVE CF Mohammad “The Latest” Fakhreddine du Liban pour le championnat du monde des poids mi-lourds vacant des BRAVE CF.

Said Maalem est l’un des athlètes les plus appréciés du sport aujourd’hui, accumulant 11 victoires sur 14 combats avec six victoires par KO.

Le secret évident derrière sa formidable carrière de MMA est son combat, car la discipline a toutes sortes d’avantages techniques, y compris la capacité de dicter le rythme d’un combat.

Il a dit que Maalem était un combattant naturel. Il s’est entraîné tous les jours à un très jeune âge, a dominé la compétition et est devenu un champion national dans son pays d’origine.

Son calibre et ses références en tant que lutteur ont peut-être fait de lui un habitué des prestigieux Jeux olympiques d’été, mais il a trouvé sa véritable vocation lorsqu’il a rencontré l’entraîneur brésilien Anderson Pereiro en 2010.

L’entraîneur l’a invité à s’entraîner comme un athlète professionnel de MMA, ce qui s’est avéré être une révélation pour lui en raison de la nature globale du sport. À ce moment-là, il a décidé de continuer la compétition, seulement maintenant il serait à l’intérieur de la cage en tant que boxeur.

Quatre ans plus tard, Said Maalem a fait ses débuts professionnels et n’a jamais regardé en arrière depuis.

Lorsqu’il a signé un accord exclusif avec la BRAVE Combat Federation en 2019, il s’est immédiatement imposé comme l’un des poids lourds légers les plus excitants de la liste lors de sa première apparition.

« L’Ambiance » a désigné Todd Stoute par décision unanime lors de sa première affectation sous la bannière de la promotion puis a fait basculer la division en envoyant Zvonimir Kralj au premier tour du BRAVE CF 45 en novembre 2020.

Après s’être propulsé sur le devant de la scène internationale, Saïd Maalem fait désormais face à l’opportunité de sa vie en suivant les traces de ses collègues lutteurs tels que Randy Couture, Dan Henderson, Chuck Liddell, Daniel Cormier et Jon Jones, qui détiennent tous les titres du monde des poids mi-lourds. championnats.

Si Said Maalem peut vaincre Fakhreddine, non seulement il aura une ceinture finement conçue autour de sa taille, mais il élèvera certainement son nom plus près de la grandeur.