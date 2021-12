La victoire creuse de Meghan et le tribunal de l’opinion publique | Royale | Nouvelles

Meghan, 40 ans, a déclaré que son succès devant la Cour d’appel était un triomphe pour « tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste ». L’épouse du prince Harry a pris des mesures contre l’éditeur du Mail on Sunday pour des articles basés sur la lettre écrite peu de temps après leur mariage de conte de fées en 2018. Elle a affirmé qu’Associated Newspapers Limited avait violé sa vie privée et ses droits d’auteur en utilisant les mots qu’elle avait écrits à Thomas, 77 ans.

Confirmant une décision antérieure, le juge d’appel principal Sir Geoffrey Vos a conclu hier qu' »il n’était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre ». Mais les avocats d’Associated Newspapers Limited envisagent une contestation devant la Cour suprême dans une affaire qui, selon eux, « soulève des questions quant à la crédibilité de la duchesse ».

À un moment donné, Meghan s’est excusée auprès du tribunal après avoir admis qu’elle avait donné des informations trompeuses sur ses relations avec les écrivains. Mais dans son jugement, Sir Geoffrey a rejeté le demi-tour et un « malheureux oubli ». La duchesse a déclaré hier que sa victoire « sans précédent » « refaçonnerait une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels ».

Elle a ajouté: « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Au cours des presque trois années qui se sont écoulées depuis le début, j’ai été patiente face à la tromperie, à l’intimidation et au calcul attaques.

« Les tribunaux ont demandé des comptes à l’accusé et j’espère que nous commençons tous à faire de même. Parce qu’aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n’est pas le cas. Demain, ce pourrait être vous. Ces pratiques néfastes ne se produisent pas. une fois dans une lune bleue – ils sont un échec quotidien qui nous divise et nous méritons tous mieux. »

La décision d’hier a bloqué une contestation par le groupe de presse de la décision de la Haute Cour selon laquelle la vie privée de Meghan avait été violée. Lors de sa contestation devant la Cour d’appel le mois dernier, la société a affirmé que Thomas voulait contester les propos tenus par les amis de Meghan au magazine américain People.

Le tribunal a appris qu’elle avait admis qu’elle l’avait induit en erreur en affirmant dans des déclarations antérieures qu’elle n’avait pas coopéré avec les écrivains. Son ancien assistant Jason Knauf a déclaré qu’il avait, en son nom, informé les auteurs de Finding Freedom.

M. Knauf a déclaré que Meghan avait écrit la lettre à son père avec la compréhension qu’elle pourrait être divulguée. Mais rejetant la demande du journal d’un procès complet, Sir Geoffrey a déclaré que les excuses de la duchesse étaient « un malheureux oubli ». Il a ajouté : « Cela ne semble pas porter sur les questions soulevées dans les motifs d’appel. Bien qu’il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n’était pas nécessaire de publier la moitié du contenu. Il a rejeté les demandes du groupe de presse pour un procès complet des faits, affirmant que les problèmes dans le cas de Meghan étaient clairs et qu’aucune autre preuve n’aurait « modifié la situation ».

La société a déclaré: « Ce jugement ne devrait être rendu que sur la base de preuves testées au procès, et non sur une base sommaire dans une affaire très contestée, avant même la divulgation de documents. Aucune preuve n’a été testée en contre-interrogatoire, car elle devrait être, surtout lorsque le témoignage de M. Knauf soulève des questions quant à la crédibilité de la duchesse. Après que le magazine People a publié une attaque contre M. Markle, basée sur de faux briefings des amis de la duchesse décrivant à tort la lettre comme une lettre d’amour, il était important de montrer que la lettre n’était pas une telle chose. »

Matthew Dando, associé du cabinet d’avocats Wiggin LLP, a déclaré : « Il s’agit d’un jugement troublant qui a des conséquences très préoccupantes pour la liberté d’expression. En empêchant l’audition de preuves clés concernant la préparation de la lettre de la duchesse et son public cible, la Cour de L’appel a présumément élevé les droits à la vie privée de la duchesse par rapport aux questions d’intérêt public. Cette décision renforce les inquiétudes quant au fait que les lois sur la protection de la vie privée autorisent des personnalités publiques à déterminer de manière sélective ce qui peut être rapporté à leur sujet et à manipuler le récit des médias. Elle crée également un dangereux précédent que quiconque conteste cela le statu quo peut même ne pas avoir le droit de tester correctement la preuve du demandeur devant le tribunal. »

COMMENTAIRE de Margaret Holder

CECI a été une victoire pour les riches et les puissants qui peuvent se permettre des avocats coûteux pour s’occuper de leurs affaires.

Mais pour les personnes les plus pauvres – comme le père de Meghan, Thomas – les possibilités de réparation sont limitées lorsque sa réputation est trahie par les « amis » de sa fille ingrate dans un magazine américain à grand tirage.

Dans de nombreuses familles et cultures, le respect des aînés et la gratitude envers les parents sont ancrés dans la nature.

Les gens sont toujours consternés que Harry et Meghan aient pu traiter si mal la famille royale – puis ils regardent Thomas Markle et se demandent ce qui s’est si mal passé. Même les juges ont inclus un commentaire selon lequel la lettre infâme au cœur de l’affaire n’était pas une lettre » affectueuse » mais une » réprimandant M. Markle pour avoir parlé à la presse « .

C’est le même M. Markle qui avait versé de l’amour sur son plus jeune enfant et dépensé une fortune pour son éducation.

Mais au moment de son mariage élevé, il était relativement appauvri, en mauvaise santé et avait subi une opération cardiaque.

Meghan a affirmé qu’elle avait écrit la lettre pour protéger Harry des « réprimandes constantes » de la famille royale au sujet des interactions de Thomas avec les médias. La famille avait naturellement demandé : « Ne peut-elle pas simplement aller le voir et arrêter ça ?

Mais le couple sur-privilégié et sous-employé n’a jamais trouvé le temps de prendre un vol pour Los Angeles pour voir Thomas et construire une meilleure relation – et c’est pourquoi la lettre a été envoyée à la place.

Meghan a remporté sa bataille contre le Mail dimanche, mais devant le tribunal de l’opinion publique, elle pourrait ne pas s’en sortir aussi bien.

Margaret Holder est un auteur royal