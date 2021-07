La victoire d’Ariarne Titmus sur Katie Ledecky était les Jeux Olympiques à leur plus épique

Katie Ledecky est la nageuse la plus accomplie de sa génération, mais même elle a dû reconnaître la grandeur de ce qui s’est passé. Ariarne Titmus était revenu de l’arrière lors de la dernière étape pour infliger à Ledecky sa toute première défaite individuelle sur la scène olympique.

La compétition de 400 mètres nage libre avait commencé comme prévu. Ledecky a pris de l’avance et a fait ce qu’elle semble toujours faire. Elle a performé comme la nageuse la plus rapide de la planète, un titre qu’elle s’est imposé au cours de la dernière décennie.

C’est alors que le spectacle Titmus a commencé.

L’Australienne de 20 ans a commencé à combler l’écart entre elle et la championne en titre, qui avait établi un nouveau record du monde lors de sa course victorieuse aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans. Détruisant coup après coup la tête de Ledecky, Titmus a atteint le dernier virage avec 0,22 seconde d’avance sur sa rivale.

Il n’y avait pas de retour pour Ledecky, pas avec l’Australienne comme elle était.

« Je veux dire, ça ne peut pas être beaucoup mieux que ça », a déclaré Ledecky à la suite de sa course médaillée d’argent. “Je ne peux pas être trop déçu par ça.”

Ledecky dira plus tard qu’elle s’est « battue bec et ongles » sur les 50 derniers mètres de la course. Mais tous ses efforts ont été vains contre un Titmus exceptionnel.

L’Australien était-il bon ? Elle a nagé le deuxième temps le plus rapide de tous les temps, terminant la course en 3:56,69 et avec 0,67 seconde d’avance sur Ledecky. Elle n’a peut-être pas commencé fort, mais elle a terminé avec une médaille d’or.

La même chose peut être dite de son entraîneur, Dean Boxall, qui est devenu viral après la course pour sa célébration plutôt intense :

Titmus et l’équipe australienne peuvent désormais célébrer sa toute première médaille aux Jeux olympiques, une médaille qui brille des couleurs les plus vives. C’est aussi celui qui n’aurait pas été possible sans Ledecky, comme Titmus l’a reconnu après la course.

« Je ne serais pas ici sans elle », a-t-elle déclaré. « Elle a établi cette norme incroyable pour le style libre à distance pour les filles. Et si je n’avais pas quelqu’un comme elle à chasser, je ne nagerais certainement pas comme je suis.

Titmus et Ledecky se retrouveront bientôt ; ils s’affronteront une deuxième fois dans la compétition de 200 mètres nage libre mercredi. Si cette course se déroule comme le 400 mètres, ce sera une autre affaire épique, même si Team USA espère certainement un résultat différent cette fois-ci.