La victoire de Barcelone sur Manchester United en finale de la Ligue des champions 2011 était la “ perfection du football ”, mais Sir Alex Ferguson “ s’est abandonné au romantisme ”, ce qui a permis à Lionel Messi de s’épanouir comme un faux neuf.

«Personne ne nous a donné une telle cachette. En tant que manager, c’est la meilleure équipe que j’ai affrontée. – Sir Alex Ferguson.

«La finale de Wembley a été l’un des meilleurs matchs de cette génération de joueurs, sans aucun doute. C’était l’un des meilleurs matchs de l’histoire du Barça. – Xavi.

C’était sans doute la plus grande performance de la plus grande équipe à avoir jamais joué au football

Même le fan le plus ardent de Manchester United ne pouvait que s’asseoir et admirer à quel point Barcelone était impuissant lors de la finale de la Ligue des champions 2011. Il a terminé 3-1 aux côtés de Pep Guardiola, mais cela aurait pu être beaucoup plus.

La performance a été décrite comme une “ perfection du football ” par Jamie Carragher, cependant, le Barça “ a affronté un adversaire qui lui a permis de montrer son talent ”.

Une décennie après cette exposition époustouflante de la plus grande équipe à avoir jamais joué au jeu, il est clair que le légendaire patron de Man United, Sir Alex Ferguson, s’est trompé de tactique. Temps fort.

Man United de Fergie n’avait pas de réponses pour le Barça, mais il aurait pu le faire s’ils s’étaient mieux mis en place

Pour apprécier pleinement l’énormité de l’erreur de Fergie, il faut remonter trois ans en arrière lorsque United a attiré les géants de la Liga en demi-finale de la compétition.

Le patron était fier de ce que ses équipes jouaient bien, attaquant le football tout au long de ses 26 ans de poste de Premier ministre, mais le triomphe sur le Barça ne s’est pas fait de “ Centraide ”.

«Nous avons remporté le match nul en 2008 en restant assis et frustrant sur deux jambes», a déclaré Wayne Rooney à Carragher dans son livre Greatest Games. «À mon avis, c’était la seule façon de les battre.»

Les Red Devils ont remporté la compétition et ont fait la finale un an plus tard où ils ont rencontré Barcelone. Les titulaires ont estimé à juste titre qu’ils étaient favoris avec beaucoup de leurs joueurs à leur apogée, tandis que le Barça avait un entraîneur novice à Guardiola et un certain nombre de blessures et de suspensions à des joueurs clés à gérer. La partie espagnole a cependant gagné 2-0 à Rome.

Cette superbe tête de Lionel Messi a assuré la victoire et il y avait beaucoup plus de succès à venir pour cette équipe de Barcelone.

Ils ont eu la chance d’apprendre qu’affronter cette équipe du Barca était une mauvaise idée de la part du futur patron de Man United, Jose Mourinho, qui a subi une humiliation 5-0 aux mains de Guardiola en novembre 2010.

Les Portugais ont veillé à ce que cela ne se reproduise plus et bien qu’ils aient été battus par le Barça en demi-finale de la Ligue des champions, le match nul était très compétitif car le Real Madrid a adopté une approche beaucoup plus conservatrice. Los Blancos a réclamé un prix de consolation en remportant la Copa del Rey contre les Catalans.

“Nous avions presque besoin de Jose Mourinho pour nous gérer juste pour ces deux matchs en 2009 et 2011”, a plaisanté Rooney.

Fergie avait ses propres idées, cependant, et a joué un système 4-2-3-1 pour 2011, ce qui a même surpris Barcelone, a déclaré Xavi à Carragher.

La façon dont Fergie a mis en place son équipe de Man United était pour le moins ambitieuse

Ils étaient confrontés à une équipe incroyablement redoutable du Barca, qui se vantait de Xavi, Andres Iniesta et le grand Lionel Messi.

Comme mentionné, Rooney ne croyait pas en cette approche tandis que le défenseur Rio Ferdinand a depuis déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la tactique du patron.

bt sport

Être en infériorité numérique comme ça au début a provoqué la “ panique ” dans l’équipe de Man United, a déclaré Ferdinand.

bt sport

Une passe et c’est le milieu de terrain de United hors du match. Les milieux de terrain étaient pris dans deux esprits sur le fait d’appuyer ou de se tenir debout

Non seulement le milieu de terrain de United combattait son instinct en raison des ordres de son manager, mais les trois premiers du Barca ont également laissé la défense en nœuds.

Pedro et David Villa ont continué à rester large jusqu’à atteindre le dernier tiers, tandis que Lionel Messi a erré librement comme un faux neuf, ce qui était un phénomène relativement nouveau à l’époque. Donner du temps et de l’espace à l’un des plus grands joueurs du jeu allait toujours poser de gros problèmes.

Le premier but du Barça montre parfaitement à quel point United se sentait confus. Pedro, qui a marqué le but, s’est retrouvé dans des océans d’espace sur la droite et a dépassé Edwin van der Sar.

bt sport

Patrice Evra, naturellement inquiet pour un Messi non marqué, se fait aspirer et laisse Pedro libre de marquer

Étonnamment, en dépit d’être complètement surpassé, United est entré à la mi-temps grâce à une belle frappe de Rooney. Mais c’est pendant la pause que Fergie a commis une autre erreur car il n’a fait aucun changement à la mi-temps.

Dans une interview avec Sport Bible, Fergie a admis qu’il aurait dû charger Ji-sung Park de marquer Messi, insistant sur le fait que Man United aurait remporté la finale si cela se produisait.

C’est une grande hypothèse à faire, mais si Park avait traqué Messi en seconde période, ce qui était finalement l’objectif décisif ne serait peut-être pas arrivé.

L’Argentin a tiré à travers une foule et Van der Sar à 25 mètres alors qu’il retrouvait de l’espace.

bt sport

Villa occupe Vidic et Evra, tandis que Messi est totalement anonyme dans une zone dangereuse

bt sport

Evra n’a pas fermé Messi avec trop d’intensité, peut-être par peur d’être pris hors de position, comme il l’était pour le premier but

La finale s’est terminée à 69 minutes alors que Villa se recroquevillait dans une beauté pour le porter à 3-1.

Comme mentionné, Fergie a été magnanime dans la défaite, mais pourquoi a-t-il créé l’équipe comme il l’a fait?

“Le bon sens de Ferguson s’est abandonné au romantisme”, a ajouté Carragher.

«Il était à deux ans de sa retraite et savait que c’était l’une de ses dernières chances de remporter la Ligue des champions.

«Le match a eu lieu à l’endroit où Sir Matt Busby a remporté la première Coupe d’Europe de United en 1968 et s’il allait marquer le début du grand adieu de Ferguson sur la scène continentale, faisant partie d’une passionnante finale offensive de bout en bout. ce qu’il pourrait perdre a servi l’héritage plus que de construire un match turgescent et terne dans lequel son équipe pourrait rivaliser en étouffant le flair et en représentant l’antithèse de tout ce qu’il représentait.

Le verdict unanime est que Barcelone méritait des gagnants

Mais Ferguson aurait dû faire un meilleur travail pour les contenir

Il serait conseillé à Thomas Tuchel de ne pas tomber dans un piège similaire lorsque son équipe de Chelsea rencontrera le Manchester City de Guardiola à Porto samedi.

