La victoire de Baylor ouvre la porte à Notre-Dame

Un championnat crayeux samedi aurait pu rendre le travail du comité des éliminatoires du football universitaire assez facile. Mais la craie n’est pas si amusante, de toute façon, n’est-ce pas ?

Les six premiers ont déjà connu un bouleversement après le premier match majeur de la journée lorsque l’effort de retour du numéro 5 de l’Oklahoma State contre Baylor dans le Big 12 Championship est tombé littéralement à quelques centimètres. Malgré quatre interceptions du quart-arrière Spencer Sanders et un déficit de 21-6 à l’entrée des vestiaires, la défense des Cowboys, qui a été solide toute la saison, s’est imposée en deuxième mi-temps, excluant les Bears.

OSU était mené par cinq points et avec moins de 1:30 à jouer, un appel d’interférence de passe sur le troisième et trois des six l’ont mis en place avec un premier et un but de la ligne des deux mètres. Mais Baylor a mis en place sa deuxième ligne de but du match. Au quatrième down, le porteur de ballon Dezmon Jackson a fait rebondir un carry vers l’extérieur, et bien qu’il ait d’abord semblé qu’il avait de l’espace, il a été arrêté net alors qu’il plongeait vers la ligne de but.

Les Cowboys, qui siègent maintenant à 11-2, auraient été presque à égalité pour faire le champ CFP s’ils avaient gagné ce match et que l’Alabama avait perdu contre la Géorgie dans le championnat SEC. Mais leur défaite ouvre la porte à une autre équipe pour se faufiler sur le terrain en cas de victoire des Bulldogs.

Peut-être, une équipe comme Notre Dame.

Les Fighting Irish n’ont subi qu’une seule défaite cette saison, qui est survenue à domicile contre Cincinnati le 2 octobre. Les Bearcats sont, en particulier avec la défaite d’Oklahoma State, pratiquement assurés de devenir la première équipe du groupe des cinq à se qualifier pour les éliminatoires s’ils le peuvent. s’occuper des affaires contre Houston dans l’American Athletic Conference Championship.

Une victoire de l’État de l’Oklahoma aurait rendu les choses difficiles compte tenu du fait que les Cowboys étaient déjà mieux classés et auraient eu une victoire supplémentaire dans le top 10 sur leur curriculum vitae alors que Notre-Dame était inactive cette semaine.

Maintenant, avec une place devenant probablement disponible, les Irlandais seraient la prochaine équipe, malgré le fait qu’ils ont perdu l’entraîneur de longue date Brian Kelly, qui a pris le poste de LSU cette semaine. Le programme a promu le coordinateur défensif de 35 ans Marcus Freeman au poste d’entraîneur-chef, et une demi-finale des séries éliminatoires serait certainement un bon moyen pour l’ancien secondeur de l’Ohio State de commencer son passage à South Bend.

Bien sûr, la Géorgie pourrait simplement tirer une Géorgie et permettre à la Crimson Tide de percer le champ, à la place, rendant toute cette expérience de pensée obsolète.

Quel sport.