La victoire de Baylor sur Battle 4 Atlantis laisse présager un autre tournoi de la NCAA

Vendredi, le champion en titre Baylor Bears a remporté sa plus grande victoire de la saison, battant Michigan State, 75-58, pour remporter le Battle 4 Atlantis 2021.

Le résultat n’est pas trop choquant, bien sûr.

Le numéro 6 Baylor est dans une position nettement meilleure que les Spartiates jusqu’en novembre. Il a une programmation mettant en vedette Adam Flagler et Matthew Mayer dans les rôles principaux, un entraîneur-chef à Scott Drew qui vient de prouver que ses sceptiques avaient tort la saison dernière et le type de perspectives de programme habituellement réservé aux sang bleu.

Ce qui a rendu la victoire de vendredi importante n’avait rien à voir avec Michigan State. C’était plus une question de cadre.

Le Battle 4 Atlantis a l’habitude de prédire les champions. Le vainqueur du tournoi a terminé l’année en coupant les filets au cours de deux des trois dernières saisons.

Villanova a remporté l’Atlantis en novembre 2017, puis a remporté un titre national en mars suivant. Virginie a fait de même en 2018-19.

Une équipe 19-12 du Michigan n’a pas été classée lorsque le Big Ten a interrompu le jeu en raison de COVID-19 en 2020. Son curriculum vitae douteux avait UM sur la bulle du tournoi NCAA, ce qui aurait pu mettre fin à la séquence de production de champions des Bahamas. Le Battle 4 Atlantis a été abandonné en 2020 au milieu de la pandémie, donc Baylor n’a pas eu la chance de tester la théorie l’année dernière.

Les Bears ont rapidement rattrapé leur retard, traversant l’Arizona State et VCU avant de terminer le club de Tom Izzo vendredi.

Maintenant, Baylor (+2000 à répéter en tant que champions à Tipico Sportsbook) a le meilleur présage du sport dans sa poche alors que les choses continuent de s’améliorer à Waco.

