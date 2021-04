La victoire de Chloé Zhao aux Oscars 2021 en représailles en Chine censurée pour avoir critiqué le régime de Xi Jinping

La réalisatrice Chloé Zhao, née à Pékin, a remporté dimanche l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour «Nomadland», mais son succès a disparu des réseaux sociaux chinois lundi.

Zhao est devenue la première femme asiatique et la deuxième femme à gagner en tant que réalisatrice pour son drame sur les pauvres voyageant à travers les États-Unis en camionnette. “Nomadland” a également remporté le prix du meilleur film et de la meilleure actrice pour Frances McDormand.

Cependant, tous les messages récents contenant son nom et “Nomadland” ont mystérieusement disparu du réseau social Weibo, le Twitter chinois, lundi à midi.

“Chloe Zhao devient la première réalisatrice de films de la diaspora asiatique / chinoise à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur de tous les temps”, a écrit un blogueur de divertissement avec plus de 8,9 millions de followers dans un article qui a recueilli des milliers de likes avant d’être supprimé. «Le contrôle de l’opinion publique par la Chine est scandaleux. Après la brillante victoire de Chloé Zhao aux Oscars, il n’y a pas un pet sur Weibo », a écrit un utilisateur indigné.

Les médias chinois ont également été silencieux sur sa victoire.

Seul le journal Global Times a publié un message sur le réseau social Twitter annonçant le prix, un texte et un éditorial dans lesquels il a réduit l’intérêt du film pour le public chinois et a opté pour le rôle de Zhao en tant que médiateur entre les États-Unis et la Chine. bien qu’il revendique “une plus grande maturité”. Ce journal a attribué la controverse locale autour de Zhao aux déclarations faites en 2013 dans lesquelles le cinéaste a déclaré que la Chine est “un endroit où il y a des mensonges partout”, des mots qui ne convenaient pas aux secteurs nationalistes chinois.

Plusieurs cinéphiles chinois ont montré leur aversion pour la censure dans les réseaux, et ont estimé que l’historique Oscar de Zhao pourrait contribuer à réparer les relations dégradées entre Pékin et Washington.

Prix ​​Chloé Zhao et discours

La presse hongkongaise a fait écho au prix, malgré le fait que, pour la première fois en 50 ans, la cérémonie n’ait pas été retransmise en direct non plus dans le territoire semi-autonome par décision des autorités, selon le South China Morning Post.

Initialement saluée par les médias d’État pour le succès de son film, Zhao est devenue la cible d’attaques de nationalistes chinois sur les réseaux sociaux, qui ont déniché des interviews d’elle dans lesquelles elle semble critiquer son pays d’origine.

Le déni et la censure remontent à une polémique qui a éclaté le mois dernier, lorsque Zhao a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur.

Au début, c’était une source de fierté pour la Chine, car c’était le premier asiatique à remporter le prix. Cependant, peu de temps après, l’euphorie s’est transformée en colère chez certains internautes chinois quand on a appris que Zhao avait fait les déclarations susmentionnées que la Chine était «un endroit où il y a des mensonges partout».

Les cinémas chinois ont également retiré la première de son film.

Chloé Zhao semble évoquer ces difficultés dans son discours de remise de prix: “J’ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la manière de passer à autre chose lorsque les choses se compliquent.”

Avant que les messages ne soient supprimés, Weibo a été inondé lundi matin de messages sur les réseaux sociaux faisant l’éloge de Zhao, tandis que d’autres dénonçaient la censure.

Malgré les efforts de censure de Pékin, dans les rues de la capitale chinoise, il était facile de trouver la fierté qu’un réalisateur asiatique ait atteint le sommet du cinéma américain. “Elle fait la fierté du peuple chinois (…) Il est très rare qu’un Chinois remporte un Oscar”, a déclaré lundi matin Yan Ying, un ingénieur.

“Je pense que les films chinois iront de mieux en mieux et elle sera un très bon exemple pour les réalisateurs chinois en Chine continentale”, a déclaré Yuan Min, une travailleuse juridique de 38 ans.

Zhao est également connue en Chine pour être la belle-fille de la célèbre actrice Song Dandan.