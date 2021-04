La victoire de Google sur Oracle devant la Cour suprême est une victoire pour l’ensemble du secteur

La Cour suprême a mis fin au combat de plusieurs années entre Google et Oracle sur l’utilisation de Java dans Android. Nous avons vu les deux parties remporter la victoire avec les tribunaux d’appel qui l’ont enlevée, et la dernière défaite de Google devant les tribunaux a amené la société à porter l’affaire devant la plus haute cour du pays; toute la saga a sûrement coûté à l’entreprise plus que l’amende de 5 milliards de dollars si vous tenez compte du temps avec l’argent.

En fin de compte, tout était à propos des Benjamins.

En fin de compte, le procès ne concernait pas Google utilisant Java sans licence, bien que Google ait essayé d’obtenir une licence auprès de Sun avant que Java ne soit vendu à Oracle. Cette affaire visait à forcer Google à obtenir une licence pour tout Java, car il utilisait certaines des API pour faciliter les choses pour les développeurs. C’est une idée horrible et, heureusement, la majorité de la Cour suprême est d’accord. Les juges Clarence Thomas et Samuel Alito étaient dissidents et la juge Amy Coney Barrett n’a pas participé.

Vous pouvez lire l’ensemble des documents publiés par le tribunal, y compris la dissidence du juge Thomas ici. Cela vaut le coup d’œil si vous êtes vraiment curieux de connaître l’affaire, mais pour la plupart d’entre nous, un synopsis fonctionne. Voici ce que je pense être les parties pertinentes citées des articles.

L’avis de la Cour: La copie par Google de l’API Java SE, qui n’incluait que les lignes de code nécessaires pour permettre aux programmeurs de mettre leurs talents accumulés au service d’un nouveau programme transformateur, était une utilisation équitable de ce matériel en droit. Google a copié environ 11500 lignes de code de déclaration à partir de l’API, ce qui représente pratiquement tout le code de déclaration nécessaire pour appeler des centaines de tâches différentes. Ces 11 500 lignes, cependant, ne représentent que 0,4% de l’ensemble de l’API en cause, qui se compose de 2,86 millions de lignes au total. Dans le cadre d’une interface, les lignes copiées sont intrinsèquement liées à des idées non protégées par le droit d’auteur (l’organisation globale de l’API) et à la création d’une nouvelle expression créative (le code écrit indépendamment par Google). La copie limitée de Google de l’API est une utilisation transformatrice. Google n’a copié que ce qui était nécessaire pour permettre aux programmeurs de travailler dans un environnement informatique différent sans abandonner une partie d’un langage de programmation familier. Google a copié des parties de l’API Sun Java avec précision, et il l’a fait en partie pour la même raison que Sun a créé ces parties, à savoir, pour permettre aux programmeurs d’appeler des programmes d’implémentation qui accompliraient des tâches particulières.

Source: Android Central

Vous voyez Sun mentionné à quelques reprises ici, et c’est parce que Google a utilisé Java (avec la bénédiction de Sun) pour les développeurs pour créer des applications Android et inclus des copies directes de certaines API dont vous avez besoin si vous souhaitez utiliser Java. Cela s’est produit avant qu’Oracle n’achète Java à Sun. Et c’est vraiment le cœur du cas, à mon avis – ces API ont été développées et conçues pour être «ouvertes et gratuites» pour quiconque puisse les utiliser afin d’inciter davantage de développeurs à utiliser Java. Et cela a fonctionné – 2,5 milliards de personnes utilisent désormais un appareil Android.

Grâce à Android, des millions de développeurs utilisent Java.

Cette décision aura un effet important sur l’ensemble de l’industrie du logiciel, car elle établit un précédent pour savoir quelle partie d’une œuvre est protégée par le droit d’auteur et quelles parties ne le sont pas. Si les API s’avéraient être des œuvres protégées, AT&T « posséderait » une partie d’iOS, et Oracle « posséderait » des parties d’Android. Aussi fou que cela puisse paraître, c’est parce que les deux ont utilisé des travaux antérieurs pour construire quelque chose de nouveau.

J. Michael Keyes, associé du cabinet d’avocats international Dorsey & Whitney, a un aperçu de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir alors que de plus en plus d’affaires de cette nature se présenteront dans la salle d’audience.

La Cour suprême a rendu la plus grande décision sur le droit d’auteur depuis une génération aujourd’hui. Il a estimé que la copie par Google de l’API d’Oracle constituait un usage loyal en droit. Il est difficile d’exagérer la signification de cette décision. La Cour a noté que l’usage loyal a «un rôle important à jouer pour les programmes informatiques en fournissant une vérification contextuelle qui maintient le monopole du droit d’auteur accordé aux programmes informatiques dans ses limites légales». Je soupçonne que ce thème débloquera de nombreux arguments et revendications futurs concernant l’application de l’utilisation équitable aux revendications liées aux logiciels. Nous verrons plus de copies, plus de cas et plus d’allégations d’utilisation équitable. La Cour a précisé comment les tribunaux de révision devraient examiner les décisions relatives à l’utilisation équitable. La question ultime de savoir si les faits atteignent le niveau de l’usage loyal est examinée de novo. Cela signifie qu’il y aura toujours place pour soutenir en appel que le jury ou le juge du procès s’est trompé.

Oui, les tribunaux «se trompent souvent», et c’est pourquoi il existe des cours d’appel. Dans ce cas, se tromper aurait pu avoir un impact majeur sur chaque personne qui écrit des logiciels et chaque entreprise qui construit des outils pour écrire des logiciels pour sa plate-forme. C’est vraiment le but de ce procès – le SDK Android, pas l’Android qui fonctionne sur nos téléphones.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Il est difficile de le comprendre, sauf si vous avez déjà essayé d’écrire une application Android ou utilisé Java pour créer une application pour une autre plate-forme. Imaginez que vous ayez acheté un robot que vous pourriez programmer. Vous lui dites de faire quelque chose en utilisant une API, et le système d’exploitation du robot intervient pour faire la chose. La façon dont vous écrivez l’instruction (l’API) doit être disponible pour toutes les plates-formes de développement logiciel, mais le code utilisé par le robot pour faire la chose est propriétaire.

Les API en question doivent être disponibles pour rendre Android convivial pour les développeurs.

Sous Android, le système d’exploitation est une partie, et la façon dont les développeurs écrivent les applications en est une autre. Android ne fonctionne pas sur Java, mais les applications peuvent être créées en l’utilisant. Ces API avoir besoin être disponibles car les développeurs savent les utiliser. Cependant, Oracle ne le pensait pas, alors nous avons pu assister à une bataille juridique longue et coûteuse.

Quelque chose me dit que ce n’est pas la fin ici. Comme le dit Keyes, cela conduira à davantage de copie de code qu’un développeur considère comme distinct du système lui-même et nécessaire, ce qui entraînera davantage de poursuites judiciaires – aucune entreprise ne veut que son code soit copié sans frais. Cela met fin à la bataille pour Google, qui essayait déjà de s’éloigner de Java et aide les développeurs à utiliser Kotlin à la place.

Source: Daniel Bader / Android Central

Indépendamment de ce que chacun d’entre nous pense, il s’agit d’une victoire morale géante pour Google. Aucune entreprise ne veut être appelée comme ne faisant pas le travail acharné pour créer des logiciels, et Oracle a poussé cette idée très fort. Avoir la plus haute juridiction (il s’agit d’une affaire de juridiction américaine, les tribunaux de l’UE ont décidé que les API ne sont jamais soumises au droit d’auteur) confirmant que Google était plus important que l’amende et les frais potentiels.

Pour nous, rien ne change. Sauf voir Oracle par rapport à Google moins dans notre fil d’actualité.

Pour nous, rien ne change. Les meilleurs téléphones Android fonctionnent de la même manière qu’ils le faisaient hier, et les développeurs peuvent écrire des applications et s’appuyer sur AOSP de la même manière qu’ils l’ont toujours fait. Mais tout le voyage a été intéressant et, heureusement, le résultat a été le bon, à mon avis.