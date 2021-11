Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que la décision de l’équipe d’installer un nouveau moteur sur la voiture de Lewis Hamilton et d’accepter la pénalité de grille qui l’accompagnait a été justifiée par leur victoire au Grand Prix de Sao Paulo.

L’équipe a choisi d’installer un cinquième moteur à combustion interne (ICE) dans la voiture de Hamilton avant les qualifications de vendredi. Cela signifiait qu’il avait écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour le grand prix, après la course de qualification au sprint de samedi.

Alors que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a expliqué que la décision avait été prise en raison de préoccupations concernant la perte de performances avec une utilisation prolongée, Shovlin a confirmé que la fiabilité n’était pas un facteur dans l’action de Mercedes.

« Il n’y avait aucune raison technique de changer, car nous ne pensions pas que nous risquions d’échouer et nous ne pensons pas que nous risquions d’échouer », a expliqué Shovlin. « Bien que, vous savez, ces unités motrices fonctionnent très fort et vous ne pouvez jamais, jamais tenir la fiabilité pour acquise.

« Mais il y a un attrait à prendre une pénalité lors d’une course de sprint, parce que si vous pouvez gagner le samedi, vous pouvez marquer plus de points et réduire un déficit. C’est aussi une piste sur laquelle nous espérions pouvoir dépasser et récupérer des positions. Et nous l’avons prouvé au cours des deux derniers jours.

Shovlin a également souligné l’avantage d’avoir une unité ICE supplémentaire parmi laquelle choisir au cours des trois derniers tours critiques de la saison, qui se termineront à Yas Marina le mois prochain.

« Vous voulez mettre ces choses dans la piscine parce qu’au moment où vous arriverez à Abu Dhabi, vous n’en tirerez pas l’avantage pour plus d’une seule course », a déclaré Shovlin.

«Il y a donc un certain nombre de raisons – et ce n’est jamais noir et blanc parce que vous ne savez pas comment le week-end va se dérouler. Mais à la réflexion, je pense que nous avons choisi un bon circuit pour le faire.

Hamilton a subi un nouveau revers lorsqu’il a été disqualifié des résultats des qualifications en raison d’une infraction technique sur son aileron arrière. Mercedes a rapidement choisi de ne pas faire appel de la décision sur la base des bonnes performances constatées lors des essais et des qualifications.

De dernier sur la grille lors des qualifications de sprint, Hamilton est passé à la cinquième place à la fin de la course de 24 tours, le plaçant 10e sur la grille du grand prix après sa pénalité moteur. Moins de cinq tours après le départ du grand prix, il était à la troisième place, ce qui le mettait en position de défier les pilotes Red Bull pour la victoire.

Shovlin a déclaré que Mercedes avait moins souffert de la dégradation des pneus en course que leurs rivaux Red Bull, ce qui s’est avéré crucial pour la capacité de Hamilton à rattraper et dépasser Max Verstappen pour remporter la course.

« Fait important, nous avons vu que nous pouvions nous asseoir derrière une voiture », a déclaré Shovlin. « Nous pouvions faire un bon virage 12. Nous avions une bonne traction. Et ce sont les ingrédients dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser ici.

« Mais l’autre facteur était que Max, au moins, avait une dégradation beaucoup plus élevée et était à court de pneus tôt. Et l’un des facteurs clés était que Lewis pouvait suivre. Il pourrait pousser Max. Max n’a pas pu sauver ses pneus, et vraiment, c’était le facteur décisif – la dégradation des pneus et la chute de Max.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :