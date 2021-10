La victoire de Kasper Schmeichel en Premier League avec Leicester signifiait plus pour papa Peter Schmeichel qu’il ne l’avait gagné avec Manchester United

in

Peter Schmeichel a déclaré à talkSPORT qu’il avait trouvé la victoire de Leicester en Premier League plus émouvante que toutes les fois où il l’avait remporté lui-même.

Peter et Kasper Schmeichel ne sont devenus que le deuxième duo père-fils à remporter la Premier League après Ian Wright et Shaun Wright-Phillips lorsque Kasper a aidé Leicester à remporter son incroyable titre d’outsider en 2016.

Peter et Kasper ont tous deux remporté des titres de Premier League, mais le senior a admis que les réalisations de son fils l’avaient rendu plus émotif que le sien.

Les deux sont également devenus les gardiens de premier choix du Danemark

Tous deux numéro un incontesté pour le Danemark, les carrières de la paire n’étaient pas loin de se croiser lorsque Peter a pris sa retraite de jouer avec Manchester City en 2003, Kasper tentant de se retirer de l’équipe de jeunes en même temps.

Et pour le senior Schmeichel, le court écart entre leurs carrières a donné l’impression qu’il n’a jamais pris sa retraite.

“C’est une chose étrange d’avoir un fils qui fait exactement la même chose que vous”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « C’est comme si ma carrière ne s’était jamais arrêtée.

“J’ai les mêmes émotions, le même sentiment, pour ses jeux.”

Kasper (à droite) quand son père apportait l’argenterie

Kasper a adopté l’approche autoritaire et parfois conflictuelle de son père en matière de gardien de but.

Sa technique « étoile de mer » consistant à étaler son corps dans des duels en tête-à-tête a souvent suscité des commentaires : « où avons-nous vu cela auparavant ? » des experts car son père avait déposé le geste au cours de son illustre carrière de joueur.

Cependant, Peter a admis qu’il craignait que son fils ne s’adapte au physique du football masculin lors de ses débuts, mais les performances de Kasper ont rapidement parlé d’elles-mêmes.

“J’étais nerveux pendant environ 10 minutes quand il a fait ses débuts et je regarde ce petit garçon, et c’est comme ça que vous le voyez, marcher sur le terrain avec des gars avec des barbes et des tatouages ​​et de gros muscles”, a-t-il déclaré.

getty

La technique de commandement de Kasper est souvent comparée à celle de son père

“Je pensais ‘mon dieu, c’est un petit garçon, il ne peut pas faire ça’. Ensuite, les 10 premières minutes, quelques centres et un très bon arrêt et je pense que tout va bien et j’ai eu ça depuis.

Kasper a passé les premières années de sa carrière à découper et à changer d’équipe avec de nombreux prêts avant de s’installer à Leicester en 2011, et le reste appartient à l’histoire.

Le tireur de 34 ans a aidé les Foxes à atteindre l’élite en 2014, avant de remporter un étonnant titre de champion deux ans plus tard.

Les victoires de la FA Cup et du Community Shield ont suivi cette année, mais Peter a admis que la victoire de son fils en Premier League l’avait touché plus que tout dans sa propre carrière de joueur.

.

Schmeichel a passé la majeure partie de sa carrière en prêt mais s’est finalement installé à Leicester

“J’ai essayé de séparer les sentiments de mon père quand il joue, mais quand il a soulevé ce trophée, cela m’a beaucoup plus touché que moi-même”, a-t-il déclaré.

« Je suis très, très fier de ce qu’il fait.

