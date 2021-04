La victoire de la chanson originale la met à mi-chemin de EGOT ⋆ .

«Merci à l’académie», a déclaré l’auteur-compositeur-interprète HER dimanche soir après avoir remporté l’Oscar de la chanson originale. «J’ai toujours voulu dire ça.»

Et avec cela, la jeune femme de 23 ans était à mi-chemin du statut EGOT, ajoutant l’Oscar de «Fight for You», de «Judas and the Black Messiah», à sa chanson de l’année 2021 Grammy pour la chanson de protestation «I Can ‘t Breathe. ” (Un EGOT fait référence à quelqu’un qui a remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony.)

ELLE, née Gabriella Sarmiento Wilson, a également salué ses collaborateurs, D’Mile et Tiara Thomas. «La chanson ne serait pas ce qu’elle était sans eux», a-t-elle déclaré.

«Bien sûr, je dois remercier Dieu de nous avoir offert ces cadeaux», a-t-elle ajouté, «et mes parents, ma belle mère qui est ici avec moi aujourd’hui et mon père à la maison. Tous ces jours à écouter Sly et la famille Stone et Curtis Mayfield et Marvin Gaye ont vraiment payé, alors merci, papa.

Vêtue d’un tailleur-pantalon violet perlé, avec cape et capuche et lunettes rondes à monture violette, HER a également rendu un hommage visuel à un autre artiste: Prince, décédé il y a cinq ans mercredi dernier et apprécierait sans aucun doute un nom qui signifie Have Everything Révélé.

“Je suis, ouais, je suis juste, je n’ai pas de mots,” dit ELLE. «Je suis tellement, tellement, tellement heureux et reconnaissant. Et, oui, la connaissance est le pouvoir. La musique est le pouvoir. Et tant que je suis debout, je vais toujours me battre pour nous, je vais toujours me battre pour mon peuple et me battre pour ce qui est juste.

«Et je pense que c’est ce que fait la musique et c’est ce que fait la narration.»

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));