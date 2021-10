La victoire de la France sur l’Espagne était le prélude d’une rivalité épique en devenir

Si la finale de l’UEFA Nations League entre la France et l’Espagne était une bande-annonce pour la prochaine ère du football international, alors j’ai hâte de voir le long métrage. Voici deux équipes qui, lorsqu’elles jouaient à leur apogée, pouvaient prétendre être les meilleures de la planète. Nous avions l’Espagne, dont les schémas complexes de passes ont déconcerté l’Italie lors des championnats d’Europe de cet été, et qui était la seule équipe à faire paraître les champions de Roberto Mancini toujours vulnérables. Malheureusement pour l’Espagne, nous avions aussi la France, l’actuel détenteur de la Coupe du monde, et une équipe non seulement aux capacités techniques remarquables, mais aussi à l’étrange habitude de gagner tout en étant bien en deçà de son meilleur niveau. Pour être réductrice, cette finale était une poésie contre le pragmatisme : et la France l’a dûment et parfois tristement emporté 2-1. Pourtant, certains pourraient dire, ce n’était que la Ligue des Nations, non? Un tournoi formé comme rien de plus qu’une série de rencontres amicales glorifiées. Qui s’en soucie vraiment ?

Eh bien, c’est la chose : à en juger par la manière avec laquelle Luis Enrique a célébré le but de son équipe dimanche, et avec laquelle Didier Deschamps a salué la victoire de la France, cela comptait énormément pour eux. Enrique et Deschamps, comme Zinedine Zidane avant eux, sont passés de joueurs extrêmement accomplis à certains des entraîneurs les plus intrigants du football mondial. Deschamps s’est distingué par une gestion efficace et fonctionnelle d’une génération de talents français. Pendant ce temps, alors même qu’Enrique remportait un triplé de la Liga, de la Copa del Rey et de la Ligue des champions lors de sa première saison à Barcelone, de nombreux supporters de son club doutaient à quel point il était vraiment bon. Pourtant, Enrique a démontré il y a longtemps qu’il a une capacité rare à nourrir des talents d’élite, et la dernière preuve de ce don a été son soutien à Gavi.

Contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations, puis contre la France, à la stupéfaction de beaucoup, Enrique s’est appuyé sur le joueur de 17 ans pour fournir l’équilibre et la poussée dans son milieu de terrain, et Gavi ne l’a jamais fait échouer. Il y a eu une période dans cette finale où Gavi a échappé deux fois de suite à l’attention de ses adversaires, comme si sa nature modeste les avait amenés à le sous-estimer : à la fois rusé et insouciant, il avait l’air d’un face à un enfant grimpant par-dessus une clôture pour entrer dans un festival de musique. Ayant vu à quel point il pouvait être insaisissable, la France – et en particulier Aurélien Tchouaméni, lui-même encore âgé de 21 ans seulement – ​​a rapidement amélioré ses mesures de sécurité par la suite.

La chose la plus notable à propos de ce jeu, dès le début, était le niveau étonnant de compétence affiché. Cela semble banal à dire, mais il est facile de tenir ce degré de technique pour acquis. Il y a eu un moment en première mi-temps où Sergio Busquets a regardé un long dégagement tomber du ciel et l’a attrapé avec son cou-de-pied aussi calmement qu’un homme mettant ses clés de maison dans la poche de sa veste. À une autre occasion, Paul Pogba a levé les yeux vers un milieu de terrain apparemment imprenable, puis a lancé une sublime balle en profondeur directement à travers celui-ci. Il était normal que ces deux joueurs nous transmettent ces souvenirs au début de la rencontre car à bien des égards, ils ont été l’axe sur lequel ce match a tourné. Les deux jouent avec un style extrêmement calme : dans le cas de Busquets, en partie parce qu’il n’a jamais été rapide, et dans le cas de Pogba, parce que son style de course est tel qu’il n’a jamais l’air aussi rapide qu’il ne l’est réellement. Les membres de Pogba ne couvrent pas tant le sol qu’ils l’absorbent, sa foulée est une sorte de trou de ver qui se replie sur de vastes distances sur le terrain.

Regarder Pogba jouer pour la France est toujours intéressant. Il semble si souvent plus mesuré en possession – et heureusement – qu’il ne le fait pour Manchester United, où c’est principalement son travail d’être effervescent. Avant que son équipe ne soit étonnamment éliminée par la Suisse à l’Euro 2020, il était peut-être le meilleur joueur du tournoi, et bien qu’il n’ait pas tout à fait atteint ce sommet dimanche, il était l’image du contrôle. Il le fallait car en face de lui Busquets était exceptionnel. Le joueur de 33 ans, maintenant de retour à son meilleur niveau après quelques mois difficiles, a poussé et traîné le ballon ici et là avec un soin infini, envoyant ses adversaires dans la mauvaise direction maintes et maintes fois avec un subtil écart du corps, un coup dédaigneux . Alors que presque tout le monde sprinte, Busquets se promène, son cerveau ayant déjà scanné le multivers des menaces et des opportunités devant lui.

Bien que Busquets et Pogba aient semblé manquer de sens de l’urgence, ces apparitions étaient trompeuses. Les deux pays, compte tenu de leurs sorties intempestives à l’Euro 2020, sont arrivés dans cette finale avec un score à régler, et la manière dont l’Espagne a battu l’Italie et la France a battu la Belgique en demi-finale a semblé cathartique. Ces équipes sont très proches, et avec la Coupe du monde de l’année prochaine, c’était le moment de faire une déclaration d’intention. Pour la France, cette déclaration s’est faite en deux étapes décisives. La première étape était un but d’éclat typique de Karim Benzema, ramenant son équipe au niveau quelques secondes seulement après que l’Espagne ait pris la tête. Benzema, dont le retour triomphal dans l’équipe nationale est une merveille tant que vous ne faites pas trop attention aux raisons de son absence, a battu Unai Simón avec une frappe tourbillonnante à distance qui peut figurer parmi les meilleurs qu’il ait marqués. pour son pays. La deuxième étape a été le but vainqueur de Kylian Mbappé, qui jusque-là jouait bien en dessous de son plus haut niveau. À maintes reprises, Mbappé chargeait seul sur le flanc, puis levait les yeux pour se retrouver non accompagné, et généralement avec quatre ou cinq joueurs espagnols entre lui et son coéquipier le plus proche. Quand il est venu apporter la touche déterminante du jeu, cependant, il était tout seul. Il y a des moments où la pression de livrer a semblé peser lourdement sur lui, mais pas ici. Il a fait rouler le ballon sous Simon, réclamant le titre pour la France et mettant le reste du monde en garde.

Si ce match était vraiment une bande-annonce, alors, comme toutes les meilleures bandes-annonces, la meilleure action était encore loin d’être vue. La France avait une formation formidable mais il manquait encore des stars clés, notamment N’Golo Kanté. Pendant ce temps, l’Espagne, qui malgré toute sa domination du ballon, a manqué d’incisive dans le dernier tiers et a vivement ressenti l’absence de ses deux autres adolescents précoces, à savoir Pedri et Ansu Fati. Ils seront redoutables lorsqu’ils seront alignés aux côtés du don qu’est Gavi. Il ne s’agissait donc que d’une escarmouche préliminaire, à la suite de laquelle la France a le nez devant, mais est bien consciente de la menace dans le peloton des poursuivants. La rivalité actuelle de ces équipes s’annonce passionnante.

