“ La victoire de Lewis Hamilton en Espagne a sauvé de sérieuses retombées sur Mercedes ”

Jolyon Palmer, ancien pilote de Formule 1 devenu expert, pense qu’il aurait pu y avoir de «graves retombées» chez Mercedes si Lewis Hamilton n’avait pas remporté le Grand Prix d’Espagne.

Hamilton a réussi à convertir une 100e pole position de sa carrière en une 98e victoire en Formule 1 et sa troisième victoire sur quatre courses jusqu’à présent dans la campagne 2021.

Le passage à une stratégie à deux arrêts a donné à Hamilton la plate-forme dont il avait besoin pour aller traquer Max Verstappen de Red Bull, qui a mené une grande partie de la course au Grand Prix d’Espagne.

En cours de route, Hamilton devait dépasser son coéquipier Bottas en piste avec le Finlandais dans sa propre bataille avec Charles Leclerc de Ferrari.

La radio de l’équipe a dit à Bottas de ne pas retenir Hamilton, mais il ne voulait pas passer pour son coéquipier et, à la place, Hamilton a fait le travail avec un dépassement au virage 10 avant de se battre contre Verstappen.

Palmer pense que c’était un bon travail que Hamilton a réussi à gagner, sinon ce point d’éclair mineur avec Bottas se serait transformé en un point majeur.

Radio d’équipe: “Ne retenez pas Lewis s’il vous plaît.” Valtteri: # F1 pic.twitter.com/EY6znnx7Vj – Planète F1 (@ Planet_F1) 9 mai 2021

“A Barcelone, on pourrait dire que Bottas a en fait été plus utile à Verstappen qu’à Hamilton lors du Grand Prix”, a déclaré Palmer sur le site officiel de la Formule 1.

«La victoire d’Hamilton a permis à Mercedes de passer sous silence le fait, mais s’il avait manqué de peu, il y aurait eu de sérieuses retombées de la situation.

«Dans l’ensemble, le tour où Hamilton a été bloqué derrière Bottas lui a coûté un peu moins d’une seconde et demie en temps au tour, soit effectivement un tour pour rattraper Verstappen à ce stade.

«En fin de compte, cela n’a pas fait de différence pour le résultat, tel était l’avantage de Hamilton sur Verstappen dans les phases finales, et Hamilton n’était pas non plus concerné – mais étant donné que Verstappen a été informé qu’il pourrait descendre au dernier tour, Bottas pas se conformer aux ordres de l’équipe aurait pu être coûteux pour Mercedes, et cela en dit long sur la position du Finlandais dans l’équipe.

«Bottas a été respectueux envers Hamilton dans le passé, offrant même une victoire à Sotchi en 2018, aidant Hamilton dans un combat pour le titre contre Sebastian Vettel. Mais cela fait partie du jeu lorsque les batailles pour le titre sont proches en Formule 1, et nous l’avons vu au fil des ans.

«Mais Bottas a été contraint de jouer le rôle de soutien chez Mercedes simplement parce qu’il n’a pas été assez fort pour jouer le rôle principal au cours d’une saison.

«Si Bottas avait été invité à renoncer à une victoire dimanche, je suis sûr qu’il y aurait à nouveau des points d’interrogation, et peut-être qu’il ne l’aurait pas obligé du tout.

«Mais cet appel de Mercedes a aidé Hamilton à gagner la course, sans frais pour Bottas – il était assez bien placé troisième quoi qu’il arrive.»

