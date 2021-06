La victoire de l’Italie en prolongation rappelle les arêtes vives du football à élimination directe

in

s’il y a quelque chose à apprendre de l’affrontement entre l’Italie et l’Autriche, c’est que regarder les affaires en phase de groupes lors d’un tournoi majeur compte pour très peu lorsque les huitièmes de finale commencent.

Lors de leur marche vers le sommet du groupe A, l’Italie avait regardé l’entreprise à la fois sur et en dehors du terrain (juste sur google « veste Roberto Mancini ») et ils étaient passés d’outsiders à des favoris de certaines personnes pour remporter l’Euro 2020.

On s’attendait à ce qu’ils écartent l’Autriche ici à Wembley lors de leur dernier match des huitièmes de finale, d’autant plus que l’ensemble de la population italienne de Londres avait mis la main sur des billets pour les encourager.

Ce plan, cependant, ne s’est pas concrétisé et à la place, l’Italie a dû se frayer un chemin contre une équipe autrichienne têtue et résiliente.

Ils ont finalement obtenu le leur – grâce aux frappes brillantes des remplaçants Federico Chiesa et Matteo Pessina en prolongation – mais un autre soir, cela aurait pu si facilement aller dans l’autre sens, et Mancini sera reconnaissant à VAR d’être intervenu pour exclure la seconde mi-temps de Marko Arnautovic. tête pour hors-jeu.

Il y a beaucoup à aimer dans cette équipe d’Italie, du maraudeur Leonardo Spinazzola à l’arrière à l’attaquant avide de buts Ciro Immobile, qui semble tellement déterminé à marquer que vous soupçonnez qu’il piétinerait sa propre grand-mère si cela signifiait qu’il pouvait trouver le net.

Entre eux se trouve un milieu de terrain techniquement doué de Jorginho, Marco Verratti et Nicolo Barella, qui ont contrôlé facilement une grande partie de ce match.

Mais malgré tout leur talent et leur qualité, l’Italie saura qu’elle doit jouer beaucoup mieux que cela si elle veut vraiment aller loin dans ce tournoi. Peut-être que c’était le réveil dont ils avaient besoin ?

L’Autriche a montré comment vous pouvez les frustrer en étant compact et organisé, tout en soulignant à quel point les attraper sur le comptoir peut également être rentable.

C’est là que l’Autriche a eu ses quelques moments de joie en première mi-temps et Arnautovic est entré en jeu à quelques reprises à la pause, avec seulement une défense frénétique et une mauvaise finition le refusant.

En dehors de cela, l’Italie a dominé les 45 premières minutes et aurait dû être en avance à la pause.

En fin de compte, le plus proche qu’ils soient venu était Immobile frappant le poteau de l’extérieur de la surface juste après la demi-heure et une solide défense autrichienne signifiait qu’il restait 0-0.

Clairement mécontent du scénario de la première mi-temps, l’Autriche l’a déchiré pour la seconde et ce sont eux qui auraient dû être devant.

Tout d’abord, David Alaba a failli donner un coup franc dans la lucarne – puis Marcel Sabitzer a failli marquer avec un tir qui a détourné Leonardo Bonucci.

L’Autriche avait le ballon dans le filet à 25 minutes de la fin, mais le VAR est intervenu et a statué qu’Arnautovic était en fait en position de hors-jeu lorsqu’il est rentré chez lui.

Le lâcher a donné vie à l’Italie, tout comme l’introduction de Manuel Locatelli, Chiesa et Pessina, mais ils n’ont pas réussi à se frayer un chemin et le match a donc été prolongé.

Clairement peu enthousiaste à l’idée d’une séance de tirs au but, l’Italie est sortie des blocs en trombe et en cinq minutes, elle a marqué le but dont elle rêvait.

Il allait toujours falloir quelque chose de spécial pour briser l’Autriche et à la fin, c’est le remplaçant Chiesa qui l’a produit.

L’attaquant a reçu le ballon juste à côté de la ligne de touche dans la surface, et il l’a fait glisser à l’intérieur avant de le diriger dans le coin inférieur.

C’était une finition brillante et 10 minutes plus tard, Pessina a marqué un but tout aussi impressionnant en frappant une maison avec son pied gauche.

Cela aurait dû être cela, mais l’Autriche a assuré une dernière frayeur à l’Italie grâce à la superbe tête plongeante de Sasa Kalajdzic à cinq minutes de la fin.

Ce n’était cependant pas le début d’un retour célèbre et Mancini a sans aucun doute poussé un énorme soupir de soulagement à la fin.

Il savait que son équipe avait survécu à une peur toute-puissante et l’Italie espère qu’ils seront épargnés une autre nuit comme celle-ci.