La victoire de Phil Mickelson au PGA Championship prouve que vous n’êtes jamais trop vieux pour vous réinventer

L’incroyable carrière de Phil Mickelson a toujours consisté à se battre contre deux forces apparemment impossibles: Tiger Woods et le temps. Alors qu’il levait son putter pour célébrer le 18e green pour remporter le championnat de la PGA 2021, ce n’était pas seulement une autre victoire majeure, mais aussi un symbole qu’il avait battu le temps lui-même en tant que joueur le plus âgé à avoir jamais remporté un majeur.

Si le golf était un sport d’équipe, Mickelson en serait le Scottie Pippen. Incroyable en soi, mais toujours défini comme étant la deuxième plus grande attraction à l’ère d’un phénomène. Injustement et constamment comparé à Woods en compétence, cela semblait rarement ébranler Mickelson, qui continuerait à travailler, à continuer à broyer et à continuer de gagner. À un âge où tout le monde serait pardonné de ralentir, le joueur de 50 ans joue à certains de ses meilleurs golfs depuis une décennie, et au centre de cela, il y a une volonté inébranlable d’être le meilleur joueur possible.

L’un des grands paradoxes du sport est que les jeunes joueurs, avec tous les outils physiques du monde, n’ont souvent pas l’expérience ou le sentiment que le jeu soit génial immédiatement. Lorsque vous avez acquis ces compétences sur des milliers de tours, le corps commence à se décomposer. Il n’y a pas si longtemps, Mickelson a ressenti cette première main, se sentant comme s’il perdait le contrôle et s’effondrait. Puis, à la croisée des chemins en 2019, il a pris la décision de se réengager pour une dernière manche. Changer son régime alimentaire, son jeu, le tout dans l’espoir de capturer la gloire lors d’une dernière course – et cela fonctionne.

Parallèlement à cela est venu un Mickelson plus ouvert et plus détendu. Bien sûr, sur le parcours, il était aussi concentré et dévoué qu’il ne l’avait jamais été, mais avec cela est venu une nouvelle présence sur les réseaux sociaux. Il a ouvert un compte Twitter en 2018, mais en est venu à l’adopter lors de sa réinvention, s’amusant sur la plateforme, montrant même une volonté de se moquer de lui-même.

Avec sa victoire dimanche, sa première majeure depuis 2013, Mickelson est passé au 12e rang des victoires majeures de tous les temps, partageant la place avec Nick Faldo et Lee Trevino. Une autre victoire majeure le mettrait à égalité avec Arnold Palmer, deux et il serait 4e dans le classement de tous les temps avec Ben Watson. Bien qu’il n’attrapera probablement jamais des joueurs comme Woods ou Nicklaus qui ont remporté respectivement 18 et 15 tournois majeurs, Mickelson semble en grande partie en paix avec cela.

En ce moment, il est concentré, enfermé et s’amuse à jouer au jeu. C’est le revirement que les fans de Mickelson mouraient d’envie de voir depuis près d’une décennie, et dimanche a été le moment cathartique qui a prouvé son retour. Le dimanche neuf arrière, il était tellement enfermé dans sa famille qu’il partageait qu’il avait exclu tout le monde, à l’exception de son frère (et caddie) Tim.

Il n’y a plus personne pour définir Mickelson à part lui-même. Woods reste à l’extérieur en raison d’un accident de voiture dévastateur plus tôt cette année. Maintenant, Phil a prouvé que le travail qu’il a accompli porte ses fruits. Il peut être ridicule de dire «le meilleur reste à venir» de la part d’un athlète de 50 ans, mais le golf est un sport remarquable où tout est possible, à condition que vous soyez prêt à travailler pour changer votre jeu – et Phil a c’est fait. Maintenant, il attend l’US Open dans seulement deux semaines, où il cherchera à entrer à nouveau dans l’histoire.