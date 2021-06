La victoire de Red Bull au GP de France réfute les accusations sur les pneus et les ailes

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la victoire de l’équipe au Grand Prix de France a réfuté toute insinuation sur leurs performances.

Le Grand Prix de France a vu l’introduction de tests plus sévères de flexibilité de l’aileron arrière et de nouvelles restrictions sur l’utilisation des pneus, suite aux récentes controverses auxquelles l’équipe était liée.

Red Bull faisait partie des équipes qui ont indiqué qu’elle devrait modifier la conception de son aileron arrière pour se conformer au test révisé. Son introduction est intervenue en réponse à des images montrant leur aileron arrière déviant à grande vitesse lors du Grand Prix d’Espagne.

La course du week-end dernier était également la première depuis l’introduction de nouvelles restrictions sur l’utilisation des pneus suite à l’échec à grande vitesse de Max Verstappen lors de la manche précédente. Le fournisseur de pneus de Formule 1 Pirelli a attribué les échecs à des pressions plus faibles que prévu sur les voitures qui ont subi les échecs, qui comprenaient également l’Aston Martin de Lance Stroll.

Mais Horner a déclaré que la victoire de Red Bull le week-end dernier avait donné raison à son équipe et montré que ni les ailes arrière ni les pneus n’étaient la clé de leurs performances.

“Beaucoup de commentaires ont été faits ces dernières semaines, des accusations ont été portées”, a-t-il déclaré. “Mais nous respectons les règles et la façon dont nous avons réagi, je pense, encore une fois, cela montre la force et la profondeur, que nos performances ne sont pas basées sur la flexibilité de l’aileron arrière et nous avons toujours suivi les prescriptions de Pirelli. .

« De toute évidence, l’augmentation de la pression des pneus ce week-end a été un défi pour toutes les équipes. Mais encore une fois, l’équipe d’ingénierie a fait un excellent travail en optimisant la voiture autour d’elle.

Horner a répondu à d’autres remarques de son principal rival au championnat après la course de dimanche. Mercedes a suggéré que l’équipe avait introduit une unité de puissance améliorée lorsqu’elle a installé de nouveaux moteurs sur ses deux voitures.

Les équipes ne sont pas autorisées à introduire des groupes motopropulseurs améliorés avant le début de la saison 2022 de F1. Lewis Hamilton l’a reconnu lors de son discours après la course dimanche, mais a suggéré que la facilité avec laquelle Verstappen l’a dépassé a montré que Red Bull avait amélioré le matériel de Honda lors du Grand Prix de France.

“Nous perdons trois dixièmes et demi juste en ligne droite”, a déclaré Hamilton. — Alors tu l’as vu passer devant moi dans la ligne droite. Je ne pouvais rien faire pour le garder derrière.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une préoccupation compte tenu de la situation du championnat, Hamilton a déclaré : « C’est difficile parce que les moteurs sont homologués. Ils ont évidemment apporté une mise à niveau ici. Nous devons donc creuser profondément et essayer de voir si nous pouvons trouver un moyen d’aller plus vite.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Red Bull “a fait un grand pas en avant avec son groupe motopropulseur, l’introduction du deuxième groupe motopropulseur” en France.

S’exprimant en réponse aux commentaires de Wolff, Horner a nié que Red Bull ait utilisé un moteur amélioré. « Nous ne sommes pas autorisés à apporter des améliorations, donc je ne sais pas trop à quoi il fait référence là-bas.

« C’est la même spécification que la première unité. Nous avons utilisé un aileron arrière beaucoup plus petit ici, c’est pourquoi la performance en ligne droite était forte.

« Honda fait un excellent travail. Mais nous ne voyons pas une augmentation significative soudaine de la puissance.

