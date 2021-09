La victoire de Ricciardo à Monza “a rassuré tout le monde” chez McLaren · .

Daniel Ricciardo pense que sa victoire décisive pour McLaren à Monza a donné à tout le monde une confiance accrue en lui après un début de saison difficile avec l’équipe.

Il a déclaré que sa première victoire en trois ans le week-end dernier était motivée par sa frustration après les qualifications de vendredi.

Ricciardo a admis qu’il avait « rattrapé son retard parce que cela avait commencé un peu en arrière » dans la première moitié de la saison. « Ce n’est de la faute de personne, c’est juste moi qui essaie de m’adapter à la voiture et à l’équipe.

«Ils m’ont vraiment soutenu tout au long et je pense que cela a été une partie de la frustration interne, que tout autour de moi se sent bien, c’est juste que les résultats n’étaient pas là pour compléter le tableau.

«Alors, la pause d’août, juste pour m’éloigner de ça, je pense que c’était une chance d’aimer aussi décompresser, éteindre et réinitialiser. Et en arrivant en Belgique, je me sentais déjà personnellement plus du genre à jouer pour ça. Et avec ça, j’ai en quelque sorte pris confiance en moi.

« Ensuite, à Monza, j’ai eu l’impression que dès les premiers essais, la voiture était plutôt bonne. Je pensais que nous pourrions être ici. Et là encore, j’ai tiré plus de confiance de cela.

Cependant, il était déçu de terminer la séance de qualification de vendredi à la cinquième place, à trois centièmes de seconde de la troisième sur la grille.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Vendredi soir, j’étais assez sombre après les qualifications”, a déclaré Ricciardo. «C’était comme quelque chose en moi. J’étais comme, je ne veux plus être ici en termes de je veux gagner, je veux être le gars. Être proche m’a alimenté plus que tout.

« C’était bien et l’équipe s’est dit ‘c’est une bonne séance, tu devrais être content’. Et j’apprécie que par rapport à cette année, ce fut une bonne session.

Ricciardo a célébré sa victoire au siège de McLaren« Mais c’est à ce moment-là que le compétiteur en moi est vraiment sorti. Je ne peux même pas l’expliquer, mais c’était comme quelque chose comme une sensation de brûlure à l’intérieur de moi. Et j’étais juste comme, non, ce n’est pas assez bien. J’étais comme ‘clignotant’ pour le reste du week-end.

« C’est facile à dire maintenant parce que j’ai gagné, mais honnêtement, il y a eu quelque chose qui m’a pris, surtout après vendredi soir. J’étais juste un homme en mission.

Ricciardo a déclaré qu’il ressentait désormais une nouvelle « intensité » dans son approche. “J’ai définitivement porté la confiance tout au long des week-ends de course et elle a été là à certains moments, c’est sûr, mais pas à ce niveau.”

Il est confiant de pouvoir continuer à fonctionner au niveau de compétitivité qu’il a montré à Monza.

“Après le week-end, je ne pense pas que ce soit comme si j’avais besoin de puiser dans cet endroit tout le temps pour le sortir de moi-même”, a déclaré Ricciardo. «Je pense que j’ai tiré beaucoup de confiance de ce week-end.

“De plus, beaucoup d’entre eux m’ont soutenu et ont cru en moi dès le début, mais le week-end a en quelque sorte rassuré tout le monde. Donc, je pense qu’en tant qu’équipe qui va de l’avant, nous pouvons être tranquillement confiants. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :