La victoire de Southampton sur Aston Villa met plus de pression sur Dean Smith alors que de superbes statistiques de but sur le vainqueur du match Adam Armstrong émergent

La pression continue de monter sur Dean Smith alors que Southampton a condamné son équipe d’Aston Villa à une cinquième défaite consécutive en Premier League, l’affrontement se terminant 1-0.

Le brillant but d’Adam Armstrong, son premier depuis le week-end d’ouverture de la saison, dans les premiers instants a été tout ce qui a séparé les deux équipes à St Mary’s.

Le but d’Armstrong était digne de gagner n’importe quel match

Que signifiera cette défaite pour Smith ?

Cependant, la frappe a apporté une brillante statistique sur l’œil pour le but d’Armstrong. Depuis le début de la saison dernière, Armstrong et Ivan Toney sont les seuls joueurs anglais à avoir marqué plus de 30 buts en championnat dans les meilleures divisions d’Angleterre (hors play-offs).

Les hommes de Ralph Hasenhuttl ont été une bonne valeur pour la victoire car ils ont menacé de s’enfuir en première mi-temps avec Stuart Armstrong flambant à bout portant, tandis qu’Emi Martinez a fait de superbes arrêts pour nier James Ward-Prowse et Che Adams.

Villa s’est amélioré après la pause mais n’a pas réussi à se tailler trop d’occasions significatives.

Ils ont également eu un peu de chance en première mi-temps, Anwar El Ghazi évitant d’être expulsé malgré trois infractions qui seraient normalement jugées dignes de cartons jaunes.

El Ghazi a eu beaucoup de chance de ne pas être licencié mais son manager aura-t-il autant de chance que lui ?

