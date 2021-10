La victoire de Tottenham contre une bonne Aston Villa

10/03/2021 à 17:05 CEST

Marc Zapater

Les Tottenham de Nuno Espírito Santo remporté une victoire acharnée contre Villa Aston (2-1) de doyen Forgeron au Tottenham Hotspur Stadium, après les buts de Hojbjerg et Luc Moura.

TOT

AVL

Tottenham

Lloris ; Emerson, Romero, Dier, Reguilón ; Hojbjerg, Skipp ; Lucas Moura (Bryan Gil 89′), Ndombele (Lo Celso 76′), Fils; et Kane.

Aston Villa

Martinez ; Cash, Konsa, Hause (Traoré 80′), Mings, Targett ; Mcginn, Douglas, Ramsey (Buendia 67 ‘); Watkins et Ings (Archer 89’).

Buts

1-0 M.27 Hojbjerg, 1-1 M.67 Watkins, 2-1 M.71 Lucas Moura.

Arbitre

Chris Kavanagh. TA : Skipp (36′) et Romero (70′) / Ramsey (31′).

Incidents

Match correspondant à la septième journée de Premier League, disputé au Tottenham Hotspur Stadium.

Les Spurs ont été supérieurs à l’équipe visiteuse, très à l’aise en première mi-temps, avec plusieurs approches dans le but défendu par le gardien argentin. Emiliano Martinez. Le premier but du match est intervenu à la 27e minute, matérialisé par l’ancien joueur danois du Bayern Munich, Pierre–Émile Højbjerg.

Après la pause, le ton de la réunion a changé. La Villa Aston de doyen Forgeron petit à petit il est entré dans le jeu, plus audacieux et après plusieurs approches, Ollie Watkins atteint le but égalisateur, mérité pour l’équipe visiteuse.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps à Tottenham pour reprendre l’avantage dans la lumière. Après quatre minutes du but égalisateur, un très bon jeu de Heung-min Ils sont, qui a profité de l’espace et de la vitesse dans le dos de la défense Los Villanos pour, après une coupe, servir sur un plateau le but pour Luc Moura, qui a poussé le ballon au fond du but de Emiliano Martinez.

Après le deuxième but, les Londoniens ont poursuivi l’offensive dans la surface de visite, à la recherche du troisième but du match, le but de la tranquillité face à une Aston Villa engloutie.

Avec les trois points au Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs, après trois défaites consécutives, poursuivent le combat pour se hisser dans les positions européennes et combler l’écart avec Los Villanos, la course-poursuite des locaux en Premier League.