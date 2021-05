La victoire d’Epic Games pourrait encore voir Apple faire des concessions

L’opinion consensuelle de l’affaire Epic Games est qu’Apple est susceptible de gagner, mais Mark Gurman de Bloomberg a suggéré aujourd’hui que ce n’est peut-être pas aussi clair que cela.

Il fait valoir qu’Apple pourrait finir par faire d’autres concessions aux développeurs pour les aider à repousser des poursuites similaires et des enquêtes antitrust à l’avenir …

Gurman fait partie de ceux qui pensent qu’Apple gagne sa cause.

Cette semaine, il semble qu’Epic n’ait pas pu prouver que l’utilisation obligatoire du système de paiement d’Apple constitue un abus de pouvoir monopolistique, et cela n’a pas montré qu’Apple se livrait à un comportement anticoncurrentiel sérieux. Les témoignages du côté d’Epic ne semblent pas avoir déplacé l’aiguille. Un représentant d’Apple a déclaré qu’Epic passait son temps devant le tribunal sur des questions non pertinentes et continuait d’appeler des témoins utiles à l’histoire d’Apple.

Mais, dit-il, la société de Cupertino voudra peut-être apporter des changements de toute façon.

La plus grande concession antitrust d’Apple sur l’App Store était, bien sûr, son demi-tour sur le taux de 30%. Apple a réduit ce pourcentage à 15% pour 98% des développeurs via son programme Small Business, ce qui signifie que seuls les plus grands développeurs paient désormais le taux de 30%.

Une prochaine étape évidente serait de suivre l’exemple de Google dans l’élargissement de l’éligibilité.

À l’heure actuelle, les seuls développeurs qui peuvent payer moins de 30% sont ceux qui n’ont pas généré plus de 1 million de dollars de revenus au cours de l’année civile précédente. Il est facile d’imaginer l’entreprise égalant Google et autorisant cette remise pour le premier million de dollars réalisé dans une année civile à n’importe quel développeur, quel que soit le montant gagné l’année précédente.

Un autre serait qu’Apple autorise les paiements hors application à condition que ceux-ci soient également disponibles, et il conserve sa part de ce dernier.

Je pense qu’Apple et Epic auraient pu résoudre leurs différences sans essai si Apple permettait simplement à Epic d’annoncer à leurs utilisateurs qu’ils pouvaient se rendre sur le site Web d’Epic pour effectuer un achat VBucks – à condition qu’il soit possible d’acheter les articles dans l’application. est resté.

Peut-être que le plus grand changement envisagé par Gurman est qu’Apple accepte que le monde du jeu évolue.

Pour ses applications de jeu, la société pourrait assouplir son interdiction des services qui permettent aux utilisateurs de jouer à différents jeux dans une seule application, tout comme ils peuvent accéder à plusieurs films à l’intérieur d’un service comme Netflix. […] Le jeu en nuage est presque devenu la norme de l’industrie en 2021, et l’interdiction par Apple de ces applications de contenu est de la vieille école et pourrait éventuellement éloigner les joueurs inconditionnels de sa plate-forme.

Je dis déjà officiellement qu’Apple devrait respecter les conditions de Google pour la commission de 15%, et les deux autres changements suggérés par Gurman me semblent pragmatiques. Le fabricant d’iPhone ferait bien de suivre ses conseils une fois l’affaire Epic Games terminée.

Photo: Pxhere

