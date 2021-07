La victoire d’Eric Adams à New York est la dernière vague de démocrates modérés .

Le triomphe d’un démocrate modéré à la primaire du maire dans le bleu profond de la ville de New York semble accélérer une tendance récente de certains des électeurs les plus fervents du parti à se séparer de ses candidats les plus progressistes.

Eric Adams, un ancien capitaine du département de police de New York, est devenu la semaine dernière le candidat de son parti à la tête de la plus grande ville du pays après avoir fait une pièce maîtresse de sa campagne son rejet des appels des militants de gauche à financer la police.

Sa victoire fait suite aux victoires de candidats pragmatiques autoproclamés lors d’élections à relativement faible taux de participation – qui ont tendance à attirer les électeurs de base les plus fidèles – dans les courses pour un siège à la Chambre des États-Unis au Nouveau-Mexique, une primaire du Congrès en Louisiane et un poste de gouverneur primaire en Virginie.

Et ces succès arrivent un an après que le président Joe Biden vaincu des opposants plus libéraux pour s’emparer de la nomination de son parti sur le chemin de la victoire à la Maison Blanche.

Le président de l’arrondissement de Brooklyn et un candidat démocrate à la mairie, Eric Adams, accueille les officiers du NYPD alors que les participants se rassemblent pour une marche dans le quartier financier lors d’un défilé honorant les travailleurs essentiels pour leurs efforts visant à faire traverser la ville de New York à la pandémie de COVID-19, le mercredi 7 juillet 2021 , à New York. (Photo AP/John Minchillo)

Tout cela soulève des questions quant aux meilleurs candidats et approches pour les démocrates qui tentent de conserver des majorités minces au Congrès l’année prochaine et de faire des percées dans les législatures des États dominées par les républicains.

« Parce qu’il y a eu une telle intensité de réaction à gauche contre (l’ancien président Donald) Atout, beaucoup dans l’écosystème politique ont confondu cela avec l’intensité idéologique de la gauche », a déclaré Jennifer Palmieri, qui a été directeur des communications de la Maison Blanche pour le président Barack Obama. « Le même changement idéologique à droite – les républicains avançant avec Trump – ne s’est pas produit à gauche et les électeurs sont plutôt plus pragmatiques et moins idéologiques. »

La querelle familiale qui couvait depuis longtemps entre les ailes progressiste et modérée du Parti démocrate a explosé au grand jour lors des primaires présidentielles de 2016 lorsque le sénateur. Bernie Sanders du Vermont, un socialiste démocrate autoproclamé, a lancé un défi étonnamment robuste contre le favori de l’establishment Hillary Clinton. Le mouvement de Sanders a attiré des foules plus importantes et apparemment plus d’énergie, sinon plus de votes, que Clinton et a contribué à définir une division au sein du parti.

Dans la foulée, les libéraux ont remporté de grandes victoires, aucune plus sismiques que Alexandrie Ocasio-Cortezla défaite primaire de 2018 à New York contre la Rép. Joe Crowley, membre de la direction de la Chambre. Mais cinq mois plus tard, ce sont en grande partie des démocrates de centre-gauche dont les victoires ont aidé à retourner la Chambre des représentants à leur parti lors des élections générales.

Les primaires présidentielles de 2020 ont été largement perçues comme une bataille entre des libéraux comme Sanders et Massachusetts Sen. Elizabeth Warren et un groupe de modérés dont Biden a émergé après les premiers faux pas. Les lignes de bataille tracées au cours de cette campagne continuent de faire de l’ombre au Parti démocrate en 2021.

Trump a tenté en vain de dépeindre Biden comme un socialiste et de le lier à l’effort de financement de la police qui s’est installé dans certains quartiers de la gauche après un certain nombre de Noirs, y compris George Floyd, ont été tués par des policiers blancs, déclenchant des manifestations qui ont secoué certaines villes. Biden, un ami de longue date des forces de l’ordre, a rejeté l’appel à « financer la police » alors même qu’il faisait pression pour des réformes, mais la question est devenue une sorte de test décisif pour les candidats démocrates.

Biden et son équipe sont fiers d’ignorer une grande partie du dialogue sur Twitter, souvent alimenté par les partisans les plus inflexibles des deux parties, un sentiment auquel Adams a fait écho mercredi, au lendemain de l’annonce de sa victoire.

“Nous avons atteint un point où nous permettons au dialogue de nous faire avancer dans la bonne direction”, a déclaré Adams sur CNN, “et j’espère que ce qui s’est passé ici à New York, les gens vont pour voir un échantillon de la classe ouvrière new-yorkaise de tous les jours se réunir.

En ce mardi 22 juin 2021, photo d’archives, le candidat à la mairie Eric Adams, au centre, s’adresse aux partisans lors de sa soirée électorale à New York. (AP Photo/Kevin Hagen, dossier)

En règle générale, les élections spéciales et les primaires en dehors de l’année se caractérisent par une faible participation, ce qui est souvent avantageux pour un candidat qui mobilise les ailes les plus dévouées – et souvent les plus extrêmes – du parti. Mais cela n’a pas été le cas en 2021.

Terry McAuliffe, un démocrate modéré et allié de Clinton, a remporté la primaire du gouverneur de Virginie le mois dernier. Des démocrates plus modérés – et même certains républicains de la primaire ouverte de Louisiane – ont soutenu un candidat centriste Troy Carter alors qu’il battait son compatriote Sen. Karen Carter Peterson, un choix plus libéral. Et État Démocratique Rep. Mélanie Stansbury a facilement remporté une élection spéciale à la Chambre au Nouveau-Mexique pour le secrétaire à l’Intérieur Deb Haalandl’ancien siège.

Mais alors que les démocrates modérés ont remporté des victoires récentes, certains candidats triomphants ne sont pas aussi idéologiquement clairs.

La victoire d’Adams est l’encoche la plus médiatisée du grand livre des pragmatiques. Sur un certain nombre de questions, il s’est positionné à droite de ses rivaux démocrates, mais s’il a rejeté catégoriquement le financement de la police, sa propre histoire est plus nuancée.

Combiné à la tendance des électeurs de la ville de New York à élire des maires en mettant l’accent sur les problèmes locaux et non sur la pureté idéologique, il est compliqué de tirer des conclusions nationales.

Bien que connue comme l’une des villes les plus libérales du pays, les New-Yorkais ont voté pour les non-démocrates lors de cinq élections municipales consécutives de 1993 à 2009, choisissant Rudy Giuliani deux fois et Michael Bloomberg trois fois. Ils ont voté en pensant au crime, à l’éducation et aux efforts de reconstruction après les attentats terroristes du 11 septembre.

Une augmentation des fusillades alors que la ville émerge de la pandémie de COVID-19 a contribué à animer la longue campagne d’Adams alors qu’il devançait son collègue modéré Catherine Garcia et libéral Maya Wiley. Mais sa vie passée à dénoncer l’inconduite de la police et son style brutal et ouvrier rendent difficile de le classer.

Un électeur vote dans un bureau de vote du bureau de vote de la Hunter-Bellevue School of Nursing le 1er novembre 2020 à New York. (Photo de David Dee Delgado/.)

Adams, 60 ans, a noué des liens étroits avec les électeurs des arrondissements de la ville en dehors de Manhattan, et il a fréquemment parlé pendant la campagne électorale d’avoir été battu par des policiers à l’adolescence et de rejoindre la force pour la réformer de l’intérieur. Il a été l’un des fondateurs d’un groupe appelé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care qui luttait contre le profilage racial et plaidait pour l’embauche de plus d’officiers de couleur.

Quand Adams a parlé à ses partisans le soir des primaires, “il a dit sans équivoque” les vies noires comptent “”, a noté Christina Greer, professeur de sciences politiques à l’université Fordham.

« Alors évidemment, cela va toucher un certain segment de la population new-yorkaise. Il pivote ensuite rapidement vers « mais cela ne peut pas être seulement des flics et des Noirs, nous devons nous attaquer au crime noir contre noir », a déclaré Greer. “Eh bien, c’est un message avec lequel les Blancs conservateurs, les Noirs conservateurs, qui sont nombreux, et d’autres groupes sont également d’accord.”

Certains démocrates rejettent l’idée que les résultats primaires, en particulier à New York, signalent un éloignement du progressisme et un retour au centre de la politique du parti. Wiley, avocate et militante, a souligné les victoires primaires des progressistes pour des bureaux tels que le contrôleur municipal et le procureur de district de Manhattan, et une forte présence des femmes dans les primaires du conseil municipal.

“C’est ce qui avance dans cette ville”, a déclaré Wiley, “et quiconque prétend le contraire ne fait que raconter un récit, plutôt que de se concentrer sur nous tous pour dire ce qui résout nos problèmes les plus urgents.”

