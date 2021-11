La victoire des Braves d’Atlanta aux World Series contre Houston est un choc historique

Si jamais un futur fan de baseball a besoin d’un rappel du caractère aléatoire inhérent aux séries éliminatoires du sport, s’il veut un exemple prototype d’étrangeté des séries éliminatoires, il n’a pas besoin de chercher plus loin que l’histoire de ce club d’Atlanta 2021.

Tu vois, Atlanta n’aurait pas dû s’approcher de ce trophée des World Series. Son meilleur joueur s’est déchiré le LCA ; son meilleur jeune lanceur a raté toute la saison après s’être arraché deux fois son Achille. Il a terminé la saison régulière avec une simple fiche de 88-73. Il a connu plus de défaites que de victoires à la fin du mois de juillet.

Comparée aux précédentes itérations de cette liste, qui avait été si prometteuse mais si courte en octobre, cette version de l’équipe n’avait rien de spécial. Depuis 1995, la dernière fois que la franchise a remporté un championnat, seize équipes différentes d’Atlanta ont réussi un meilleur pourcentage de victoires que le millésime 2021. Dix-sept ont affiché plus de WAR au bâton en équipe, selon FanGraphs; 11 a posté plus de GUERRE de tangage. L’équipe moyenne d’Atlanta depuis 1995 a remporté 89 matchs sur 162, soit une victoire de plus, en d’autres termes, que cette équipe n’a réussi dans 161 matchs de saison régulière.

Tant de stars au cours de cette période ont perdu tant de chances de championnat. Chipper Jones n’a jamais remporté un autre titre pour Atlanta après 1995. Greg Maddux, Tom Glavine ou John Smoltz non plus. Les noyaux vainqueurs de division avec Andruw Jones, Brian McCann et Craig Kimbrel ont tous trébuché en séries éliminatoires, et souvent de manière calamiteuse, remontant à la perte d’une avance de 2-0 lors des World Series 1996. De 2010 à 2013 seulement, Atlanta a souffert en octobre des erreurs de Brooks Conrad, de l’appel douteux d’un arbitre sur le terrain et du tir de lune de Juan Uribe avec Kimbrel bloqué dans l’enclos des releveurs. En 2020, une avance de 3-1 dans le NLCS s’est rapidement transformée en une défaite de sept matchs.

Et en 2021, rien de tout cela n’avait d’importance – ni le passé décourageant, ni le présent erratique, ni le plus large éventail de sports croisés qui s’est installé sur la scène sportive d’Atlanta depuis un quart de siècle. En 2021, Atlanta a transformé une liste médiocre en une place en séries éliminatoires, puis a profité de l’occasion pour dépasser les Brewers, Dodgers et Astros préférés en route vers un titre choquant. En 2021, Atlanta a donné une avance de quatre points aux Astros dans un éventuel décrocheur de championnat, puis a profité de sa prochaine opportunité deux jours plus tard.

Avec une victoire 7-0 dans le match 6 mardi, soutenue par les circuits de Jorge Soler, Dansby Swanson et Freddie Freeman, Atlanta a remporté son premier championnat en 26 ans et le quatrième de l’histoire de la franchise. En un mois plein de bouleversements, le titre d’Atlanta est le plus grand de tous, le point culminant de l’un des résultats les plus surprenants en séries éliminatoires de l’histoire récente de la MLB.

Atlanta a affiché ce total de 88 victoires, le pire pour n’importe quel vainqueur de division par cinq victoires et le pire pour n’importe quelle période d’équipe en séries éliminatoires, les quatre wild cards incluses, malgré le fait de jouer le calendrier le plus facile des majors. Atlanta n’est allé que 43-42 contre des équipes en dehors de sa division et, au sein de la division, s’est régalé d’une opposition terrible: aucune autre équipe de NL East n’a terminé avec un différentiel de course positif. Dans n’importe quelle autre division, Atlanta aurait été bien hors de combat avec un record perdant à la fin du mois de juillet.

Mais dans l’Est de la NL, Atlanta avait encore un rêve, et le directeur général Alex Anthopolous a fait un medley de mouvements mineurs pour améliorer l’alignement pour la course d’étirement. Il a échangé pour Joc Pederson le 15 juillet et Soler, Eddie Rosario et Adam Duvall le 30 juillet. À ce stade, selon les cotes des séries éliminatoires de FanGraphs, Atlanta avait moins de 10% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires et moins de 1%. chance de gagner les World Series.

Il existe un précédent pour que des joueurs individuels changent d’équipe, puis la fortune d’une franchise à la date limite des échanges. Chaque club veut son propre CC Sabathia 2008 ou Carlos Beltrán 2004, même si aucune de leurs équipes n’a remporté le championnat. Mais refaire une unité entière avec quatre nouveaux joueurs ? Ce morceau de transformation transactionnelle est nouveau.

Pourtant, il n’est pas exagéré à quel point ces métiers étaient importants et à quel point leurs objectifs ont été atteints. En séries éliminatoires, le quatuor de champ a combiné pour une ligne au bâton de .270/.339/.505. En d’autres termes, contre les lanceurs de haut calibre des séries éliminatoires, les quatre nouveaux voltigeurs d’Atlanta ont été collectivement aussi productifs à l’assiette que Manny Machado ou Nelson Cruz l’étaient en saison régulière.

Le quatuor était responsable de 56 pour cent des points produits de l’équipe en séries éliminatoires (36 sur 64) et de 52 pour cent de ses circuits (12 sur 23). Et ses membres ont contribué à bon nombre des succès les plus importants d’Atlanta en cours de route :

Pederson a écrasé deux circuits frappés par pincement – ​​un vainqueur du match – en deux matchs pour commencer la course aux séries éliminatoires. Soler a mené le match 1 des World Series avec un circuit, puis a fait exploser les dingers gagnants dans les matchs 4 et 6, en route pour remporter les honneurs de MVP de la série. Duvall a ouvert le score lors du cinquième match des World Series avec un grand chelem en première manche. Et Rosario, surtout, a rythmé la formation tout au long des séries éliminatoires, produisant une ligne de barre oblique folle de 0,383 / 0,456 / 0,617. Son plus gros succès est survenu lors du sixième match de la NLCS, lorsque son circuit décisif de trois points contre Walker Buehler a envoyé Atlanta aux World Series.

Grâce à ce quatuor brûlant, aux contributions surprises de l’enclos des releveurs et à juste assez de coups d’embrayage pour survivre à une multitude de bascules en fin de match, Atlanta a résisté aux blessures apparemment écrasantes de Ronald Acuña Jr. et Mike Soroka en saison régulière, et Charlie Morton dans le éliminatoires. Après que Morton s’est cassé la jambe lors du premier match des World Series, il restait à Atlanta deux lanceurs partants en bonne santé, mais sans effet néfaste, à la fin.

Il est difficile de savoir, pour l’instant, si cette course miracle influencera les futurs principes de consolidation d’équipe comme les triomphes des Cubs et des Astros (embrassez le tank !) ou des Dodgers (visez un titre de division chaque année !) ces dernières saisons. . Les candidats potentiels veulent reproduire les mastodontes. Ils ne veulent pas reproduire une équipe qui gagne 88 matchs et atteint les séries éliminatoires uniquement à cause de la chance géographique.

Pourtant, l’esprit d’entreprise du club à la date limite est en soi une leçon pour l’avenir : tant qu’une équipe a une chance, elle doit essayer de gagner et de saisir l’occasion. Par exemple, Cleveland avait un meilleur bilan qu’Atlanta à la date limite des échanges, mais a échangé Rosario contre un simple allégement de salaire. Trois mois plus tard, il a remporté le titre de joueur par excellence de la NLCS et a remporté le trophée des World Series.

Essayez à la date limite, atteignez les séries éliminatoires et il est possible de bouleverser trois formations supérieures d’affilée, comme Atlanta l’a fait contre les Brewers, les Dodgers et les Astros. Dans une courte série, Freeman peut frapper Josh Hader et Tyler Matzek peut se transformer en Mariano Rivera vers 1996, et les performances des alignements avec des coureurs en position de but peuvent tous les deux changer en faveur d’une équipe.

Pour une équipe qui est entrée dans les séries éliminatoires avec si peu d’attentes, Atlanta s’est battue sans trop d’angoisse, contrairement aux Nationals, qui avaient besoin de nombreux retours en fin de match dans les matchs d’élimination pour remporter les World Series en 2019. Dans cette série éliminatoire, après le match 1 du NLDS, Atlanta n’a plus jamais traîné à aucun moment dans aucune série, et ils n’ont jamais perdu deux matchs de suite. Ils sont allés 7-1 à domicile, ravissant les fans tout au long du mois avec une succession de victoires tendues, chaque victoire à domicile se faisant par trois points ou moins :

Gagné par trois dans le match 3 de la NLDS Gagné par un dans le match 4 de la NLDS (avec un circuit gagnant en huitième manche) Gagné par un dans le match 1 de la NLCS (avec un coup sûr) Gagné par un dans le match 2 du NLCS (comportant un coup sûr) Gagné par deux dans le match 6 du NLCS Gagné par deux dans le match 3 des World Series Gagné par un dans le match 4 des World Series (avec circuits égalisateurs et vainqueurs en septième manche)

(Ces fans et l’infrastructure plus large du club et de la ligue ont également fourni la seule note d’immense frustration de cette course d’Atlanta: le Chop sans escale à Truist Field. C’est une mise en garde importante à un moment autrement festif.)

Atlanta n’est pas la seule équipe à remporter les World Series après une saison régulière relativement médiocre. Les Cardinals de 2006 ont remporté 83 matchs, les Twins de 1987 85, les Yankees de 2000 87 et les Giants de 2014 88. Ce genre de cas aberrant se produit environ une fois par décennie et pourrait bientôt devenir plus fréquent si la MLB étend son champ de séries éliminatoires comme vous le souhaitez.

Pourtant, cette dissonance résonne d’autant plus avec cette franchise spécifique : depuis 1995, Atlanta a disputé le troisième plus grand nombre de matchs éliminatoires de tous les clubs, derrière seulement les Yankees et les Cardinals, qui ont tous deux remporté plusieurs titres au cours de cette période. Atlanta a perdu plus de ces matchs qu’elle n’en a gagné. Mais ce que la dynastie NL East de la fin des années 1990 et du début des années 2000 n’a pas pu accomplir à nouveau, et ce que les premières équipes de l’ère Freeman n’ont pas réussi à réaliser, ce groupe d’outsider a réussi avec style.

Atlanta n’était pas la meilleure équipe des majors d’avril à septembre ; ce n’était pas si proche. Il a simplement essayé de gagner, et puis il l’a fait. C’est une raison pour un trophée, et pour les 29 autres clubs d’en prendre note.