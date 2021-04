La victoire des fans alors que la Super League européenne devrait être annulée, Chelsea et Man City se retirant et seront probablement rejoints par des rivaux de la Premier League

Mardi soir a marqué une victoire pour les fans contre les propriétaires avides lorsqu’il est apparu que le projet de Super League européenne devrait être annulé.

talkSPORT comprend que tous les clubs impliqués dans les projets controversés se réunissent mardi soir pour dissoudre l’idée, après que le duo de Premier League Chelsea et Manchester City se soient retirés de la compétition.

.

Les fans de Chelsea ont fait connaître leurs sentiments sur l’idée et se préparent à se retirer de la Super League européenne

.

Petr Cech a affronté les manifestants devant le sol mardi – avant que Chelsea ne se retire du

Dans ce qui s’est avéré être un coup fatal à l’alliance rebelle de 4,6 milliards de livres sterling, les chefs de Chelsea et de Man City ont décidé qu’ils ne pouvaient plus participer aux plans tant détestés qui menaçaient de déchirer le cœur du football tel que nous le connaissons.

“Le Manchester City Football Club peut confirmer qu’il a formellement adopté les procédures pour se retirer du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne”, lit-on dans un communiqué du club.

Et le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a suggéré que lui et ses joueurs étaient également pour l’effondrement.

“Je ne suis au courant d’aucune politique, je suis convaincu que le club prend en considération les décisions que nous adoptons pour le sport de compétition”, a-t-il déclaré avant le match de Premier League avec Brighton.

Le coup d’envoi de 20 heures a été retardé de 15 minutes en raison de la manifestation des fans à l’extérieur de Stamford Bridge où l’ancien gardien des Blues Petr Cech, maintenant conseiller technique du club, a été vu en train d’essayer d’apaiser les supporters.

.

Les fans de Chelsea se sont rendus en force pour protester contre les nouveaux plans et ont appelé leur propriétaire à les écouter

.

Les joueurs de Leeds ont protesté contre l’idée avant leur match nul 1-1 avec Liverpool hier soir

Des dizaines de fans ont scandé, lâché des bombes fumigènes bleues et ont défilé dans l’ouest de Londres – et les acclamations des supporters lorsque la nouvelle du possible demi-tour de propriétaires cupides a émergé a pu être entendue dans toute la capitale.

L’effondrement de la Super League sera bien accueilli par les fans de toute l’Europe, des milliers de personnes faisant part de leurs sentiments à ce sujet.

Cela a commencé lundi par des manifestations de colère avant l’affrontement de Leeds avec Liverpool à Elland Road lundi soir et une réaction furieuse de la part des partisans à travers le pays se poursuit.

James Milner faisait partie des joueurs actuels qui ont déclaré qu’il espérait que cela ne se concrétiserait pas, tandis que les anciens footballeurs Gary Neville et Jamie Carragher étaient également francs dans leur vision de la ligue.

Les autres “ fondateurs ” de la Super League européenne sont maintenant prêts à emboîter le pas et à reculer, avec une réunion qui aura lieu mardi soir entre les 12 clubs où l’on s’attend à ce qu’ils acceptent leur audacieuse tentative de secouer le jeu est terminé. .

Alors que les fans de Chelsea félicitaient les supporters d’Arsenal et d’autres rivaux mettant de côté leurs différences pour unir leurs forces pour quelque chose de bien, il est apparu qu’Ed Woodward avait quitté de façon sensationnelle son travail chez Man United.

Il a également été rapporté en Italie que l’architecte en chef Andrea Agnelli avait quitté son rôle à la Juventus.

.

Ce qui a commencé comme un petit rassemblement s’est transformé en une énorme manifestation avec des milliers de fans

«Vous ne pouviez pas vous réconcilier. C’est un film hollywoodien. Le blockbuster a terriblement mal tourné », a déclaré l’ancien défenseur de Man City, Danny Mills, en réaction aux informations sur talkSPORT.

«Quelle serait la réaction de ces clubs? Ils ont basculé l’orteil dans l’eau, ça a été mordu et grondé dans le processus.

Le message était clair mardi soir pour quiconque oserait essayer de déchirer à nouveau le cœur d’un club de football.

Et ce ne sont pas seulement les fans dans la rue qui sont heureux, ce sont ceux qui ont eu la chance de jouer au jeu qu’ils aiment tant aussi.

Luke Shaw et Kevin De Bruyne faisaient partie de ceux qui ont tweeté leurs réflexions sur la question.

Neville a également été parmi les premiers à porter un toast à la disparition de l’ESL.

La légende de Man United et expert populaire a tweeté une photo de lui en train de boire un verre de vin avec la légende: “À la Super League.”

Jamie Carragher, l’ancien défenseur de Liverpool, était également d’humeur jubilatoire.

Il a tweeté une photo d’une pierre tombale gravée de l’inscription «Super League européenne, née le 18 avril 2021, décédée le 20 avril 2021».