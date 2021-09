La victoire des Packers était plus qu’Aaron Rodgers

Green Bay avait eu du mal à générer une pression constante lors de ses deux premiers matchs de la saison sans Za’Darius Smith dans l’alignement. La meute n’avait qu’un seul sac dans ce tronçon, et c’était le produit de Jared Goff oubliant soudainement comment fonctionnent les mains.

« Hé, comment les Packers ont-ils obtenu leur premier sac de la saison ? » euh, eh bien pic.twitter.com/yQ2l1siKvV – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 21 septembre 2021

Cette unité était également responsable de l’abandon de grandes mêlées et des pistes conçues pour empocher les passeurs Goff et Jameis Winston dès le début. C’était une formidable opportunité pour Jimmy Garoppolo de prouver qu’il était toujours digne du poste de titulaire de son équipe.

Jimmy Garoppolo n’a pas fait cela.

Au lieu de cela, Garoppolo a été limogé quatre fois alors que le Pack a percé une assez bonne ligne offensive avec régularité. Preston Smith, une acquisition d’agent libre à prix élevé en 2019 dont 2020 décevante a assombri son avenir dans le Wisconsin, était une menace constante autour du bord (un sac, trois coups sûrs QB). Dean Lowry a pu générer de la pression depuis sa place sur la ligne, permettant à ses coéquipiers de nettoyer autour de lui. Kenny Clark a presque gagné le match avant que le drame ne puisse s’installer lorsque sa ruée vers le taureau a poussé Garoppolo à opter pour un ancrage intentionnel et à tout gâcher:

Jimmy Garoppolo, s’assurant que tout va bien avec l’univers pic.twitter.com/MWIudVX6PO – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 27 septembre 2021

Le coordinateur défensif Joe Barry savait qu’il pouvait secouer Garoppolo et faisait suffisamment confiance à son secondaire pour composer plus de blitz qu’il n’en avait eu toute la saison. Sa foi a payé.

voici Oren Burks qui arrive sur le blitz, se tient un peu et reçoit toujours un demi-sac sur Jimmy G pic.twitter.com/rMNEjDVlzY – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 27 septembre 2021

Les 49ers ont parfois brûlé Green Bay avec de courtes routes George Kittle qui se sont transformées en gros gains, mais c’était prévu. La couverture en aval était, pour la plupart et avec quelques appels d’interférence de passe extrêmement discutables, serrée. Jaire Alexander a fait des choses Jaire Alexander.

.@JaireAlexander avec l’INT ! #GBvsSF | #GoPackGo NBC pic.twitter.com/08Y63bDw46 – Packers de Green Bay (@packers) 27 septembre 2021

Mais le plus gros développement pourrait être l’ascension de De’Vondre Campbell d’agent libre de bon marché à pivot défensif au secondeur intérieur. Il a signé un contrat d’un an de 2 millions de dollars avec Green Bay après des escales à Atlanta et en Arizona et a été une révélation.

Il a été le défenseur le plus ciblé du Pack, mais a accordé une note de 41,8 passeurs sur ces clichés. Il a réussi 31 plaqués, un record pour l’équipe, mais n’a été crédité que d’un seul plaqué manqué jusqu’à présent. Il est le remplaçant de Blake Martinez que l’équipe recherche depuis la fin de la saison 2019, mais en mieux.

Ces gars ont préparé le terrain pour…