La victoire des Yankees sur Astros a couvert les bases ⋆ .

Frappez les Yankees autant que vous voudriez, mais vous ne pouvez pas combattre les faits: les Yankees ont maintenant vaincu les Astros en deux matchs éliminatoires à domicile.

OK, techniquement, ce sont de fausses nouvelles, car mardi soir dans le Bronx se qualifiait comme une simple action de saison régulière. Néanmoins, ce concours très attendu, à la hauteur de son battage médiatique, ressemblait certainement à la post-saison. Et les Yankees, rois du chagrin d’octobre au cours de la dernière décennie, sont venus en grand.

Plus grande victoire de la saison, sans aucun doute, dans leur plus grand match de 2021.

En survivant à Houston, 7-3, lors de la première rencontre de ces rivaux depuis le match 6 de la série de la Ligue américaine de 2019, les Yankees ont fait plus qu’exiger une petite part de vengeance pour cette défaite de la série ainsi que pour l’ALCS 2017, au cours de laquelle les Astros, selon les conclusions de Rob Manfred, volé illégalement des signes. Alors qu’ils essayaient de se resserrer après un début horrible, ils ont tenu bon – avec une aide de leurs fans énergiques et profanes – contre sans doute l’adversaire le plus coriace qu’ils aient affronté cette saison.

«Soirée amusante pour jouer au match», a déclaré Aaron Boone.

Aaron Boone accueille Chad Green après que le releveur a mis fin à la victoire 7-3 des Yankees sur les Astros.NY Post: Charles Wenzelberg

Oui, le Yankee Stadium a basculé comme si nous ne l’avions pas vu depuis très longtemps, la foule à guichets fermés 10 850 punissant les Astros toute la nuit, avec un accent déterminé sur Jose Altuve; “Je ne voudrais pas être de l’autre côté de ça”, a déclaré Giancarlo Stanton. Cela vous a fait aspirer à un moment où une véritable vente peut à nouveau remplir les parcs de balle (faites-vous vacciner, les gens!). Cela vous a fait voir que les Yankees, malgré toutes leurs lacunes dont on a beaucoup discuté, pourraient bien se passer. En portant leur record à 15-14 avec leur quatrième victoire consécutive, ils sont passés au-dessus de .500 pour la première fois depuis qu’ils s’étaient tenus à 3-2 le 6 avril.

«En fin de compte, nous devons nous occuper des affaires», a déclaré DJ LeMahieu. «Je pensais que nous avions fait du très bon travail à cet égard.»

Ils l’ont réussi en partie grâce à un peu de chance, alors que le soleur lent de LeMahieu chargé de deux retraits et de sixième manche pour le premier objectif des fans, Alex Bregman, a effacé ces bases, brisant un match nul 3-3, lorsque Bregman a jeté sauvagement au premier but. ; la troisième manche, Rougned Odor, a quitté le match après que son genou gauche est entré en collision avec la tête du receveur de Houston Martin Maldonado (qui est également parti).

“Un de ces succès chanceux et bien placés”, a déclaré LeMahieu.

Ils disent que la chance est le résidu de la conception, cependant, et les Yankees ont chargé les bases tout seuls contre les releveurs d’Astros Brandon Bielak et Bryan Abreu, et LeMahieu a mis le ballon en jeu, comme il a tendance à le faire. Leur lanceur partant Domingo German – qui a excité les fans de manière inhabituelle alors qu’il marchait vers l’avant-match de l’enclos des taureaux – a résisté à l’attaque redoutable des Astros, accordant trois points en cinq manches graveleuses. Stanton a poursuivi sa course la plus chaude en tant que Yankee, contribuant un circuit (109,4 milles à l’heure), un double (117,4 mi / h) et deux simples (109,9 et 88,7) et conduisant trois points à la maison.

“Il frappe la merde hors de la balle à chaque fois”, a déclaré LeMahieu.

Et Gleyber Torres, dont la défense plus tôt cette saison a attiré les critiques de nombreux virages, dont celui-ci, a initié une paire de doubles brusques 6-5-3 en fin de match, le premier (en sixième) commençant par un arrêt en plongée de un Grounder Yordan Alvarez au milieu.

Très impressionnant, tout autour.

«Il y a des matchs de temps en temps dans la saison régulière qui se sentent grands, qui se sentent importants», a déclaré Boone. «De toute évidence, avec la foule engagée comme elle l’était au départ, je mentirais si je vous disais que nous n’avons pas un niveau d’énergie supplémentaire.

Cette énergie s’est convertie en excellence, en soif de vengeance – «Vous revivez ces moments, la déception, les controverses qui ont transpiré», a reconnu Stanton – en exécution.

«Nous y arrivons, nous y arrivons», a déclaré Boone à propos du jeu de son équipe, et ils doivent continuer longtemps et durement avant de pouvoir lâcher prise. Pourtant, ces Yankees, qui ont vaincu les Astros ici en 2019 ALCS Game 5, peuvent recommencer à se sentir confiants, soutenus et aimés par leurs fans. Vous marquez des points, après tout, lorsque vous réglez des comptes.