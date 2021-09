La victoire du shérif sur le Real Madrid, l’un des plus gros chocs de la Ligue des champions, comme l’effondrement des Young Boys de Manchester United et les célèbres victoires du Celtic et de Newcastle United contre Barcelone

in

La Ligue des champions a la réputation d’être une compétition où les clubs les plus grands et les plus riches prospèrent toujours.

C’est pourquoi nous l’aimons quand ce récit est renversé.

Sébastien Thill a marqué un coup de grâce dramatique pour le shérif

Mercredi soir, l’un des plus gros bouleversements de mémoire récente a été le shérif moldave du shérif Tiraspol qui a remporté une victoire choc 2-1 sur le Real Madrid au Santiago Bernabeu.

Après avoir pris la tête et vu Karim Benzema égaliser sur penalty, un superbe vainqueur à la 89e minute de Sébastien Thill a ravi les fans visiteurs et les a placés en tête du groupe D avec six points sur six possibles.

Il y a un long chemin à parcourir en phase de groupes, mais les réalisations de Sheriff nous ont fait penser aux plus gros bouleversements de la Ligue des champions au fil des ans.

Jetez un œil à ceux-ci et voyez combien vous vous en souvenez.

Newcastle 3-2 Barcelone, 1997/98

Newcastle a causé un bouleversement majeur alors que Faustino Asprilla a inscrit un triplé contre Barcelone

C’était la première saison au cours de laquelle les non-champions étaient autorisés à participer à la compétition, alors Newcastle bouleversait vraiment le panier des pommes en s’impliquant.

Ce sentiment a été renforcé lorsqu’ils ont remporté une victoire choc contre Barcelone à St James’ Park grâce à un triplé de 49 minutes de Faustino Asprilla qui a dirigé les géants catalans en lambeaux.

Luis Enrique et Luis Figo ont réussi à récupérer une certaine consolation tardive, mais c’était une nuit au cours de laquelle les plus grands clubs européens savaient qu’ils ne feraient plus toujours leur chemin.

Dynamo Kiev 2-0 Real Madrid, 1998/99

Andriy Shevchenko a causé beaucoup de problèmes contre le Real Madrid en 1999

L’équipe ukrainienne s’est rendue jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions en 1999 et a pris quelques scalps importants en cours de route.

Le plus important devait être une victoire sur les champions en titre Madrid en quarts de finale au cours de laquelle Andriy Shevchenko au visage frais a fait des ravages sur les géants espagnols.

C’est cet été-là que l’attaquant a été recruté par l’AC Milan et que Kiev s’est rendu compte que c’était probablement le plus proche de la gloire de la Ligue des champions.

Deportivo 4-0 Milan, 2003/04

L’équipe espagnole a surmonté un déficit de 3 buts en faisant couler l’AC Milan 4-0

Le plus gros bouleversement de notre liste est sans doute survenu en 2004.

Fraîchement sortis d’une victoire 4-1 à San Siro, les géants italiens étaient confiants de se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

Cependant, la partie espagnole avait d’autres idées alors que Walter Pandiani, Juan Carlos Valeron, Albert Luque et Gonzalo Fran ont remporté une victoire écrasante pour faire taire les supporters milanais en déplacement à La Riazor.

Inter 1-5 Arsenal, 2003/04

Thierry Henry a inspiré une performance 5 étoiles au San Siro

Alors que les Gunners étaient invincibles sur le plan national, on ne pouvait pas en dire autant en Ligue des champions.

Après avoir perdu 3-0 à domicile contre l’Inter et bégayé à travers la phase de groupes, l’équipe d’Arsène Wenger s’est rendue à San Siro en sachant qu’un gros résultat et une performance encore plus grande seraient nécessaires.

Heureusement, Henry (2), Freddie Ljungberg, Robert Pires et Edu étaient sur place pour balayer l’équipe italienne et s’assurer une place dans les 16 derniers de la compétition.

APOEL 1-0 Lyon (4-3 stylos), 2011/12

L’APOEL a vraiment apprécié sa victoire aux tirs au but contre Lyon

Ayant participé à la compétition au deuxième tour de qualification, on peut dire sans risque de se tromper que l’APOEL avait des ambitions relativement modestes pour la campagne.

Après avoir dominé un groupe comprenant le Zenit, Porto et le Shakhtar Donetsk, l’équipe chypriote a affronté Lyon dans une égalité qui a donné lieu à un forfait pour l’équipe française.

APOEL avait d’autres idées et une performance fougueuse et une victoire aux tirs au but ont mis en place un match de quart de finale glamour avec le Real Madrid.

Celtic 2-1 Barcelone, 2012/13

Les joueurs du Celtic célèbrent la frappe de Tony Watt

Celtic Park lors d’une soirée de Ligue des champions est quelque chose à voir et à cette occasion, Barcelone a été complètement impressionné par l’occasion.

Avec Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta et Alexis Sanchez dans leur alignement, les géants espagnols devaient semer le chaos, mais c’est plutôt l’équipe écossaise qui s’est imposée.

Victor Wanyama et Tony Watt ont marqué le but décisif et ont veillé à ce que Messi et ses collègues reviennent à Barcelone dans un silence stupéfait.

Jeunes garçons 2-1 Man United, 2021/22

Luke Shaw était mécontent de la victoire choc des Young Boys contre Man United

Nous n’avons pas à voyager trop loin dans le passé pour celui-ci étant donné qu’il s’est produit au début de septembre.

Le voyage de Manchester United aux Young Boys a été annoncé comme un certificat mort pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pour lancer sa phase de groupes avec trois points, en particulier compte tenu de la récente arrivée à succès de Cristiano Ronaldo.

Mais malgré une avance rapide, c’est l’équipe suisse qui a profité de l’expulsion d’Aaron Wan-Bissaka et a surgi avec un vainqueur tardif pour laisser les géants anglais complètement sous le choc.

