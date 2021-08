La victoire du tribunal de Biden sur la prolongation de l’interdiction d’expulsion attire les appels des agents immobiliers et des propriétaires

in

Des groupes contre le nouveau moratoire sur les expulsions de coronavirus du président Biden ont fait appel un jour après qu’un juge fédéral a décidé qu’il pouvait être maintenu, selon des informations.

Deux sections de la National Association of Realtors et un groupe de propriétaires ont demandé une action « immédiate » de la Cour d’appel de Washington, DC samedi et pourraient obtenir une décision d’ici la fin de la semaine prochaine, selon Politico.

Le juge du district de DC, Dabney Friedrich, nommé par Trump, a décidé vendredi que l’interdiction réduite pouvait rester en place en raison d’une décision d’appel de juin qui maintenait la version précédente en place et que la Cour suprême des États-Unis n’avait pas annulée. Elle a toutefois déclaré qu’elle pensait que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis avaient outrepassé leur autorité en promulguant l’interdiction.

Le moratoire, destiné à protéger les locataires en difficulté pendant la pandémie, a expiré fin juillet, mais l’administration Biden a réémis l’interdiction après la pression des progressistes.

Deroy Murdock

La question sera probablement portée devant la Cour suprême, a rapporté Politico.

Des manifestants se rassemblent lors d’une manifestation contre l’expiration du moratoire sur les expulsions devant le Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le dimanche 1er août 2021. (.)

Les propriétaires se sont opposés à l’extension, qui, selon beaucoup, aide les locataires à leurs frais et les laisse à leur tour dans des difficultés financières.

« Étant donné la déclaration du président selon laquelle cette prolongation du moratoire et tout litige en sa défense visent à gagner du temps pour maintenir une politique illégale en place aussi longtemps que possible, cette Cour devrait émettre une ordonnance administrative immédiate annulant la suspension pendant qu’elle considère cela motion », ont écrit les avocats dans la motion, citant une affirmation de Biden selon laquelle son extension de la politique annulerait toute décision des tribunaux, selon Politico.

Les trois juges d’appel sont nommés par Obama, Trump et Biden.

“L’administration estime que le nouveau moratoire du CDC est une utilisation appropriée de son autorité légale pour protéger la santé publique”, a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki après la première décision, selon CNBC. “Nous sommes heureux que le tribunal de district ait laissé le moratoire en place, bien que nous soyons conscients que d’autres procédures dans cette affaire sont probables.”