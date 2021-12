La victoire est de prendre l’expiration des options Bitcoin de 950 millions de dollars de vendredi

Le prix du Bitcoin (BTC) était en baisse cette semaine et, naturellement, les ours trouveront toujours un signe de renversement lorsque le prix se montre fort, comme le gain de 8 % le 28 novembre. Bien sûr, l’analyse technique n’est pas une science exacte, il y a donc de la place pour l’interprétation et la plupart des traders examinent plusieurs périodes pour trouver un récit qui convient à leur parti pris.

Actuellement, le prix du BTC est dans un canal descendant qui a commencé le 31 octobre et si ce modèle se développe, le Bitcoin pourrait chuter à 50 000 $ à court terme.

Prix ​​Bitcoin / USD en FTX. Source : TradingView

Les marchés des crypto-monnaies se sont effondrés le 26 novembre après que les inquiétudes suscitées par une nouvelle variante de COVID-19 ont déclenché une vente massive sur le marché mondial. Lorsque Bitcoin est tombé en dessous de 54 000 $, les ours ont vu un gain potentiel de 215 millions de dollars à l’expiration des options le 3 décembre, mais cela a changé après que le prix du BTC a regagné le support de 57 000 $.

De plus, les préoccupations réglementaires émanant des États-Unis continuent de faire pression sur le marché. Le 24 novembre, le président de la commission bancaire du Sénat américain a demandé des informations aux émetteurs et aux bourses de stablecoin avant le 3 décembre.

Début novembre, le groupe de travail du président sur les marchés financiers a publié un rapport suggérant que les émetteurs de pièces stables aux États-Unis devraient être soumis à une « supervision fédérale appropriée » similaire à celle prévue pour les banques.

Alimentés par une interférence potentielle du gouvernement et des conséquences négatives à court terme, les ours Bitcoin devraient réaliser un bénéfice de 80 millions de dollars le 3 décembre.

Les options Bitcoin ajoutent un intérêt ouvert pour le 3 décembre. Source : Coinglass.com

À première vue, les options d’achat (achat) de 460 millions de dollars sont égales à l’instrument de vente (vente) de 485 millions de dollars, mais le ratio d’achat/vente de 0,96 est trompeur car les 17 % de 69 000 $ effaceront probablement la plupart des paris haussiers.

Par exemple, si le prix du Bitcoin reste inférieur à 57 000 $ à 8 h 00 UTC le 3 décembre, seuls 24 millions de dollars de ces options d’achat seront disponibles à l’expiration. Par conséquent, le droit d’acheter du Bitcoin à 60 000 $ n’a aucune valeur s’il se négocie en dessous de ce prix.

Les ours sont à l’aise avec Bitcoin en dessous de 57 000 $

Vous trouverez ci-dessous les quatre scénarios les plus probables pour l’expiration des options de 950 millions de dollars le 3 décembre. Le déséquilibre qui favorise chaque côté représente le bénéfice théorique. En d’autres termes, en fonction du prix d’expiration, le nombre de contrats d’appel (achat) et de vente (vente) activés varie :

Entre 54 000 $ et 56 000 $ : 290 options d’achat contre 3 480 options de vente. Le résultat net est de 175 millions de dollars en faveur des options de vente (baissière).

Entre 56 000 $ et 58 000 $ : 750 appels contre 2 160 options de vente. Le résultat net est de 80 millions de dollars en faveur des instruments de vente (baissier).

Entre 58 000 $ et 60 000 $ : 1 510 options d’achat contre 1 040 options de vente. Le résultat net est de 30 millions de dollars en privilégiant les options d’achat (haussier).

Au-dessus de 60 000 $ : 2 760 options d’achat contre 860 options de vente. Le résultat net est de 115 millions de dollars en faveur des instruments call (bull).

Cette estimation brute considère les options d’achat qui sont utilisées dans les paris haussiers et les options de vente exclusivement dans les opérations neutres à baissières. Cependant, cette simplification excessive ignore les stratégies d’investissement plus complexes.

Par exemple, un commerçant aurait pu vendre une option de vente, obtenant ainsi une exposition positive au Bitcoin (BTC) au-dessus d’un prix spécifique. Mais, malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’estimer cet effet.

Les taureaux ont besoin de 58 000 $ ou plus pour équilibrer la balance

Le seul moyen pour les taureaux d’éviter une perte à l’expiration du 3 décembre est de pousser le prix du Bitcoin au-dessus de 58 000 $, ce qui est en baisse de 2% par rapport aux 56 900 $ actuels. Cependant, si le sentiment négatif actuel à court terme prévaut, les ours pourraient exercer une certaine pression et tenter de réaliser jusqu’à 175 millions de dollars de bénéfices si le prix du Bitcoin reste inférieur à 56 000 $.

Actuellement, les données des marchés d’options favorisent légèrement les options de vente, créant ainsi des opportunités pour des FUD supplémentaires et des baisses inattendues du marché.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.