La victoire et le titre de Verstappen à Abu Dhabi sont mis en doute alors que Mercedes dépose deux protestations – .

Mercedes a lancé deux manifestations à la suite d’une fin controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi qui a vu Max Verstappen refuser à Lewis Hamilton le championnat du monde avec un dépassement dans le dernier tour après une période de Safety Car.

Les commissaires sportifs ont convoqué des représentants d’équipe pour Lewis Hamilton et le nouveau champion Verstappen, la raison invoquée étant une protestation de Mercedes « contre la voiture 33 [Verstappen], violation alléguée de l’article 48.8 du Règlement sportif de Formule 1 de la FIA 2021 ».

L’article 48.8 stipule :

« A l’exception des cas énumérés sous a) à h) ci-dessous, aucun pilote ne peut dépasser une autre voiture sur la piste, y compris la voiture de sécurité, jusqu’à ce qu’il franchisse la Ligne (voir Article 5.3) pour la première fois après que la voiture de sécurité a retourné aux stands.

Les exceptions sont :

a) Si un conducteur reçoit un signal de le faire depuis la voiture de sécurité.

b) Aux termes des articles 41.1c), 48.12, 51.6 et 51.12 ci-dessous.

c) En entrant dans les stands, un pilote peut dépasser une autre voiture restant sur la piste, y compris la voiture de sécurité, après avoir atteint la première ligne de la voiture de sécurité.

d) En quittant les stands, un pilote peut dépasser ou être dépassé par une autre voiture sur la piste avant d’atteindre la deuxième ligne de la voiture de sécurité.

e) Lorsque la voiture de sécurité retourne aux stands, elle peut être dépassée par des voitures sur la piste une fois qu’elle a atteint la première ligne de voiture de sécurité.

f) Lors de l’entrée des stands, de la voie des stands ou de la sortie des stands, un pilote peut dépasser une autre voiture qui se trouve également dans l’une de ces trois zones.

g) Toute voiture s’arrêtant dans sa zone de garage désignée alors que la voiture de sécurité utilise la voie des stands (voir Article 48.11 ci-dessous) peut être dépassée.

h) Si une voiture ralentit avec un problème évident.

Peu de temps avant le redémarrage, avant le dernier tour de la course, le leader Hamilton a soutenu le rythme autant que possible et l’aileron avant de Verstappen était aux côtés des roues avant du leader alors qu’il passait sous l’hôtel W dans le dernier secteur.

Mercedes proteste également « contre le classement établi à la fin de la compétition, violation alléguée de l’article 48.12 du Règlement sportif de Formule 1 de la FIA 2021 » qui décrit comment le contrôle de course peut déterminer qui peut se défaire pendant une période de voiture de sécurité.

Peu de temps avant la reprise de la course, la direction de course a décidé que les cinq voitures en piste entre Hamilton et Verstappen pouvaient dépasser la voiture de sécurité. Ceux derrière Verstappen n’étaient pas autorisés à le faire.

L’avant-dernier paragraphe de l’article 48.12 commence : « Après avoir dépassé les voitures du tour de tête et la voiture de sécurité, ces voitures doivent alors faire le tour de la piste à une vitesse appropriée, sans dépasser, et s’efforcer de prendre position à l’arrière de la file de voitures derrière la voiture de sécurité.

Après avoir décrit comment ces voitures doivent conduire en toute sécurité après avoir effectué elles-mêmes le tour de piste, le paragraphe se termine par « à moins que le directeur de course considère que la présence de la voiture de sécurité est toujours nécessaire, une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité reviendra. aux stands à la fin du tour suivant ».

Après avoir déposé les protestations, Mercedes a publié sa propre déclaration.

« Nous avons déposé une protestation formelle dans la fenêtre de temps requise de 30 minutes après la fin de la course », peut-on lire. « Nous ne ferons aucun autre commentaire sur les détails de cela tant que l’audience n’aura pas été menée. »

