“La victoire était très importante ici”

27/06/2021 à 12:33 CEST

Adrià Léon

Une victoire laborieuse pour Dennis Foggia – sa deuxième cette saison – à l’Assen TT. Le pilote italien est parti troisième sur la grille mais était le top favori d’emmener le chat à l’eau après un week-end très complet et avec beaucoup de rythme. Sergio García Dols et Romano Fenati, qui s’est également avéré avoir une longueur d’avance sur les autres, a rejoint Foggia sur le podium dans ce qui était une course rapide comme l’éclair sans s’arrêter.

Avec la victoire, le pilote Léopard s’est classé troisième du Championnat du Monde, après avoir récolté cinq zéros et quatre podiums en neuf courses. Le Moto3 # 7 aura besoin de plus de constance et de régularité s’il veut se rapprocher des deux pilotes qui mènent jusqu’ici le tableau des points : Pedro Acosta et Sergio García Dols.

Le Romain a clairement indiqué dans le parc fermé quel était le but à Assen pour lui et son équipe. “La moto était parfaite et tout s’est bien passé. C’était une victoire très nécessaire car il y avait beaucoup de pénalités et de nombreux coureurs qui pouvaient être laissés pour compte. J’ai dû bien travailler pour marquer de bons points au classement général. Je pars en vacances très satisfait et très heureux”. Foggia a également tenu à se souvenir de la performance de son compatriote et ami Romano Fenati : “Mes félicitations à Fenati qui a fait une vraie explosivité avec les deux Longs Laps.”

Les deux autres membres du podium étaient également ravis du résultat. “J’ai vraiment apprécié ça. C’était la course la plus rapide du championnat et cela m’a obligé à pousser tous les tours. Ça a pratiquement le goût de la victoire”, a commenté Sergio García Dols (2e). Encore plus heureux était Fenati, troisième : «C’est incroyable d’obtenir un podium ici. Grande course avec deux Long Lap inclus. Je me sentais plus fort tour après tour, même si j’allais avec le crochet à la fin car la gomme arrière était déjà très usée. J’ai vraiment apprécié & rdquor;.