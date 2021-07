La victoire gratuite de 1 500 de Katie Ledecky est pour tous les nageurs de distance

S’il y avait une course que Katie Ledecky était destinée à gagner aux Jeux olympiques de Tokyo, c’était le 1500 mètres nage libre. Et elle l’a écrasé.

La nageuse de fond de 24 ans a dominé la finale mercredi matin à Tokyo et a remporté la toute première médaille d’or olympique du 1500 libre féminin avec 4,07 secondes d’avance sur la médaillée d’argent et compatriote américaine Erica Sullivan, tandis que l’Allemande Sarah Kohler a remporté le bronze. Le temps pour la médaille d’or de Ledecky était de 15:37.34.

La victoire de Ledecky n’est pas seulement sa huitième médaille olympique et sa sixième médaille d’or, ni un autre décompte des médailles de l’équipe américaine. Sa victoire en est une pour tous les nageurs de distance du passé et du présent – ​​de Debbie Meyer à Janet Evans en passant par Ledecky elle-même – qui n’avaient auparavant pas eu la possibilité de nager les mêmes épreuves que les hommes.

L’épreuve la plus longue de la piscine est également la meilleure de Ledecky, mais les idées sexistes et les ordures ont jusqu’à présent tenu le coup à l’écart de l’alignement olympique féminin, malgré le fait que l’événement soit proposé lors d’une multitude d’autres compétitions internationales.

«Je pense juste à toutes les grandes nageuses des États-Unis qui n’ont pas eu l’occasion de nager cette épreuve», a déclaré Ledecky après la course lors d’une entrevue avec Sullivan. «Je pense à Debbie Meyer, Janet Evans, Chris von Saltza, Kate Ziegler, Katie Hoff. Tant de gens que j’admirais – j’admire toujours. Ce sont de grands amis à moi, et je suis si heureux que nous ayons pu le faire de la meilleure façon possible.

La nageuse la plus dominante de l’histoire, Ledecky détient les 13 meilleurs temps au monde dans le mile et six des 7 meilleurs temps en 2021. Elle a également établi le record olympique pour cela dans les préliminaires lundi à 15:35,35. Elle avait attendu cette opportunité toute sa carrière et l’a eue, contrairement à tant de ses pairs et nageurs qui sont depuis longtemps à la retraite.

Les femmes ont été capables de nager pour la première fois aux Jeux olympiques de 1912, mais ce n’était que dans deux épreuves : le 100 mètres nage libre et le relais 4×100 mètres nage libre. Et ce n’est qu’aux Jeux olympiques de Mexico de 1968 que les épreuves féminines de 200 mètres et de 800 mètres nage libre ont été ajoutées, cette dernière étant la plus longue distance de la formation féminine.

Mais les 1 500 gratuits étaient absents.

Comme le magazine Swimming World l’a noté précédemment, les femmes étaient considérées comme trop « délicates » pour les longues distances. La triple médaillée d’or olympique Debbie Meyer l’a dit plus clairement lorsque je lui ai parlé en 2016 pour Vice Sports et a déclaré que les femmes étaient considérées comme des athlètes de «seconde classe» qui n’étaient pas assez fortes ou assez fortes pour participer à des courses de distance.

Meyer – qui a remporté l’or olympique aux 200, 400 et 800 lors des Jeux de Mexico en 1968 à 16 ans – a expliqué mardi dans une interview avec For The Win et a déclaré que la «pensée à l’ancienne» était «un tas de BS. ” Outre le fait que les nageurs pratiquent bien plus de 1 500 mètres par jour, ce raisonnement était encore plus stupide si l’on considère que Meyer a battu pour la première fois le record du monde de 1 500 en 1967 – et trois fois de plus jusqu’en 1969.

Des décennies plus tard, les femmes attendaient toujours l’inclusion des 1 500 aux Jeux olympiques, car la réticence du CIO à ajouter l’événement a privé d’innombrables athlètes de la chance de nager aux Jeux. Et l’équité mise à part, ne pas avoir le 1500 féminin aux Jeux olympiques a limité les athlètes qui y excellent parce que leurs options étaient le 800 libre dans la piscine ou le 10K en eau libre – un saut « rugueux », en tant que nageuse de marathon olympique maintenant trois fois Haley Anderson l’a mis en 2016.

Maintenant, les 1500 ont finalement fait le programme olympique, et Ledecky a pu courir dans sa meilleure épreuve sur la plus grande scène du sport.

«Je suis jaloux que Katie et Erica puissent nager – et tous ceux qui ont participé aux finales parce que c’était ma course préférée», a déclaré Meyer. “Et c’est une course totalement différente pour s’entraîner que le 400 ou le 200 ou même le 800. J’aurais donc aimé pouvoir la nager, mais je suis vraiment heureux qu’ils l’aient finalement mis dans la compétition, dans les Jeux olympiques . Cela leur a pris beaucoup de temps, c’est sûr.

Quelle que soit la façon dont Ledecky a nagé (ou nagera) dans ses autres épreuves à Tokyo, il ne faisait aucun doute que la toute première médaille d’or au 1500 m féminin lui reviendrait. Et les éliminatoires et la finale devraient être célébrées pour le simple fait d’exister – non grâce au CIO et à la FINA qui traînent les pieds pendant littéralement des décennies.

“J’adore ça”, a déclaré Evans, quintuple médaillé olympique, lors des essais américains en juin, via le Washington Post. « C’est un peu aigre-doux pour moi parce que c’était ma meilleure course. Mais je l’aime tout simplement. C’est tellement génial que les femmes aient enfin cette opportunité.

L’équité entre les sexes en natation a parcouru un long chemin au cours des 100 dernières années, mais la lutte pour elle est également loin d’être terminée.

Avec le 1500 m, Ledecky a nagé la finale du 200 mètres nage libre et a terminé cinquième. C’est un doublé ridiculement difficile à faire – et à faire deux fois avec les préliminaires et les finales – et Ledecky l’a réussi en 90 minutes environ. Mais, comme nous l’avons déjà noté, la formation masculine n’impose pas un tel double car son 1 500 libre est jumelé le même jour que le 50 mètres libre. La logique est vérifiée car il est inimaginable qu’un nageur de niveau élite puisse être si exceptionnellement polyvalent pour nager à la fois les courses les plus courtes et les plus longues en piscine.

Bien que la capacité de Ledecky à concourir dans les 200 et 1500 est également assez rare, les épreuves et le calendrier des femmes devraient être identiques à ceux des hommes, de sorte qu’elles se voient offrir tous les avantages dans un sport déjà épuisant.

Faisant partie des (au moins) 6 000 mètres qu’elle courra cette semaine, Ledecky mérite tous les éloges qu’elle reçoit pour avoir accompli un tel exploit. Mais il est ridicule qu’elle ait même dû le faire, et le CIO et la FINA doivent sans aucun doute y remédier pour les futurs Jeux – en plus de la discrimination flagrante de l’instance dirigeante internationale contre les nageurs de couleur, en particulier les femmes noires.

Pourtant, la nage de victoire dominante de Ledecky était vraiment un spectacle à regarder, alors qu’elle croisait des longueurs de corps devant ses concurrents. À la fin de l’événement, les 33 athlètes qui ont nagé dans le 1500 libre féminin aux Jeux olympiques de Tokyo – et celles qui les ont précédées – ont finalement gagné.

