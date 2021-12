La victoire la plus étrange : Lillard conquiert Memphis

Que les Blazers remportent deux matchs de suite est, malheureusement, une sacrée nouveauté. Ce qu’ils ont fait l’autre jour à domicile contre les Hornets, ils l’ont répété à Memphis contre les Grizzlies dans un match où ils ont même ressemblé à une bonne équipe. Rappelons-nous qu’avant cette petite (minuscule) séquence, l’équipe de l’Oregon venait de perdre 7 matchs consécutifs et 10 de ses 11 derniers. Quelque chose qui n’arrête pas de surprendre (même si cela ne nous surprend pas tellement) si l’on considère qu’il s’agit d’une franchise qui venait de disputer les playoffs lors des huit dernières saisons. Maintenant, les Blazers sont dans un combat différent, un combat qui a plus à voir avec eux-mêmes qu’autre chose. Avec une recherche constante d’une identité perdue, d’une base sociale qui compose la ville de Portland qui comprend le basket-ball Et c’est pourquoi elle en a marre de son équipe et d’une résurrection qui, si elle n’est pas donnée, ce sera de briser définitivement un projet qui n’a jamais été orienté vers la victoire, mais de former une équipe qui peut passer de nombreuses années à être un incontournable de la NBA.

La victoire est le but ultime de tout projet, mais il y a eu de nombreuses équipes emblématiques qui n’ont pas gagné et ont été une assurance dans les séries éliminatoires. Un destin qui semble chasser certains Blazers qui a rencontré Nate McMillan et Brandon Roy dans la même situation et qui a spéculé sur le ring en 2000 (le retour des Lakers de Kobe et Shaq lors du septième match contre Scottie Pippen, Avrydas Sabonis et compagnie), l’a touché avec Rick Adelman et Clyde Drexler (défaites en finale 1990 et 1992) Oui Ils ont touché la gloire avec Bill Walton et Jack Ramsay en 1977, dans quelque 70 qui ne sont rien de plus qu’une décennie injustement oubliée, mais dans laquelle il y avait des vainqueurs d’une immense dimension culturelle qui ont fait partie intrinsèque de la meilleure Ligue du monde. Les Blazers relativement jeunes ont toujours emménagé dans ces derniers (ils sont nés en 1970) et qui ont presque toujours reposé sur des projets à long terme qui ont eu des références importantes et un lien évident et enviable avec le public.

Et oui, il semble que ce projet particulier des Blazers soit en train de s’effondrer, mais Lillard fait tout ce qu’il peut pour retarder autant que possible ce moment. 32 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour lui contre les Grizzlies et une amélioration substantielle lors de ses 5 derniers matchs (qu’il a ajouté après 5 autres absences), dans lequel il est en 30 points et plus de 5 rebonds et 6 passes décisives en moyenne, des chiffres qui contrastent avec les 23 seuls qu’il a en moyenne tout au long du parcours avec moins de 40% sur le terrain coups. Une magie qui a disparu après avoir dépassé les 25 buts depuis 2015-16, atteignant 28,8 dans le passé et 30 il y a deux ans, alors qu’il est également passé à 8 passes décisives par nuit et il a légitimement choisi, pour quelques semaines, le MVP de la saison. Une baisse de niveau très nette dont il essaie de sortir avec fierté et fierté lors des derniers matchs. Et, contre les Grizzlies, leur effort a été fulgurant.

Les Grizzlies sont allés 80-77 dans le quatrième quart. Une bonne passe décisive de Lillard pour Norman Powell a permis aux Blazers 4 d’avancer avec 30,9 secondes à jouer (97-101). Mais les arbitres ont donné trois lancers francs à Dillon Brooks et la chose se resserrait en seulement 9 secondes et une relecture instantanée par : 100-101. C’est ainsi que les locaux sont venus : Desmond Bane n’a pas précisé de forcer la prolongation après que Powell ait donné la paix à l’équipe de Chauncey Billups (interrogé pratiquement dès son arrivée et avec beaucoup de bruit autour de lui). Au final, 105-100 après deux lancers francs de Nassir Little. Et la fin d’une séquence de 5 victoires consécutives pour les Grizzlies, qui ont également ajouté 10 victoires sur les 11 dernières possibles et ils restent à la quatrième place de la Conférence Ouest avec une fiche de 19-12 et plus proche de la troisième place détenue par les Jazz (20-9) que de chuter à la cinquième, désormais détenue par les Clippers (16-14).

De leur côté, les Blazers sont encore loin derrière : 11e place, avec une fiche de 13-18 qui les laisse à égalité avec les Kings, dixièmes. Ça oui, Ils ne sont qu’à 2,5 matchs derrière la huitième place des Timberwolves et ont remporté une victoire inattendue de Memphis, aussi inattendu que mérité. Sans CJ McCollum, avec une équipe qui n’avait pas Ja Morant, mais qui a construit toute sa séquence spectaculaire sans le meneur. Et avec un bon Lillard, 28 points de Powell (5 sur 8 sur 3s), un bon travail de Nurkic (9 + 11) et Nance Jr. (2 + 11) sous les planches et un peu de tout de Little (12+ ) 9 + 3 + 1 + 2). Dans les Grizzlis, 37 points spectaculaires d’un énorme Dillon Brooks ont été le point culminant, mais pas assez cette fois pour se qualifier pour de plus gros prix et très mauvais au tir, avec seulement 9 triples hits en 34 tentatives (26,5%). Pour l’instant, cela n’éclipse pas le bon moment des Grizzlies. Bien sûr, cela n’élève pas non plus les Blazers. Mais pour les Oregonians et leur chef, Lillard, cela peut être un début. Il peut.