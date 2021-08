La victoire la plus spéciale de Xander Schauffele

Dans les Jeux olympiques aucun argent n’est remis aux champions, mais l’excellence sportive est reconnue et les histoires les plus personnelles sont vénérées avant tout. Pendant une semaine, le golf se veut un sport de plus sans négliger son essence. Parce que dans un environnement où le plus important n’est pas les statistiques mais les expériences de vie, être sur le green, c’est comme revenir à l’époque des amateurs, où l’on jouait en pensant uniquement à la victoire et au trophée, pas au sac de récompenses.

Et si les émotions étaient utilisées pour quantifier le niveau de triomphe, celles exprimées Alex Schauffele après avoir remporté la médaille d’or à Tokyo 2020, ils égaleraient probablement un grand. “Ce que j’ai vécu cette semaine a été si spécial et unique qu’on ne peut pas le payer avec de l’argent”, a déclaré l’Américain de 27 ans, visiblement ému.

« Vraiment, être ici est différent de tout le reste. Je voulais vraiment faire l’expérience de ce que vivent les autres athlètes lorsqu’ils montent sur le podium et ils ont l’air très excités et même en pleurs », a expliqué Schauffele qui, alors que le monde brûlait autour de lui, a continué à faire son truc, tendu, mais contrôlant patiemment chaque coup pour prolonger son histoire d’amour avec ce domaine. Avec -18 et un birdie en 17 il bat le Slovaque d’un coup Rory Sabbatini, qui a signé la meilleure carte du jour au Casa Club avec 61 coups (-10).

Le KasumigasekI Country Club a répondu aux attentes et a présenté un parcours très bien préparé qui a mis toutes les facettes du jeu à l’épreuve. Si un jour c’était mauvais depuis le tee, le virage pouvait être très compliqué, avec des greens très bien coupés et déplacés qui récompensaient un bon jeu. La médaille de bronze a été décernée lors d’un bris d’égalité en séries éliminatoires passionnant entre sept golfeurs à -15 et est revenue à CT Pan de Taipei, qui a battu le Nord-Américain Collin Morikawa dans un duel angoissant final.

De leur côté, les représentants espagnols à Tokyo étaient loin de la lutte pour les médailles. Adri Arnaus a terminé avec -6 en position 39 et Jorge Campillo a eu plus de problèmes et a terminé avec +5, en position 59. Malgré le classement final, le golfeur catalan était très satisfait de sa performance, « ça a été une très belle expérience qui va aidez-moi à continuer à progresser », a-t-il déclaré. “Je suis très content surtout de la façon dont j’ai terminé”, a-t-il ajouté, faisant référence à l’aigle et au bogey qui ont signé sur les deux derniers trous.

L’un des coins les plus demandés de nos jours dans le Saitama KCC était le couloir qui sépare le Club House du Putting Green, où d’énormes anneaux olympiques en forme de sculpture faisaient sensation parmi les golfeurs et faisaient l’objet de désirs de toutes les caméras. . “Quand je vois ces boucles d’oreilles, ça me donne la chair de poule”, a déclaré l’Irlandais du Nord Rory McIlroy, qui a perdu au bris d’égalité de bronze. « Enfant, les protagonistes de mes rêves étaient des trophées et des vestes vertes. Participer aux Jeux était impensable et il m’est difficile de trouver les mots exacts pour définir ce que j’ai ressenti ici cette semaine. Sans aucun doute, cela a été l’une des expériences les plus excitantes de ma vie », a déclaré McIlroy, qui à ses débuts olympiques a préféré concourir sous le drapeau irlandais au détriment du drapeau britannique.

Que les Jeux soient quelque chose de spécial est démontré par la bonne ambiance qui règne parmi les golfeurs ces jours-ci. “Le soir, nous sommes allés dîner ensemble et avons partagé nos impressions sur le déroulement du tournoi”, a révélé l’actuel champion du British Open, Collin Morikawa. Les Nord-Américains se sont comportés comme s’ils étaient dans un Ryder et même, ils ont soutenu d’une manière particulière et partagé leurs notes avec Patrick Reed, qui est arrivé à la dernière minute pour le positif pour covid-19 de Bryson DeChambeau et n’a pas eu le temps de reconnaître le terrain.

Une date à laquelle a manqué Jon Rahm, qui a dû démissionner à la dernière minute après avoir été testé positif au covid-19. Le golfeur basque, arrivé au meilleur moment de sa carrière et numéro un mondial, était l’un des favoris pour se battre pour l’or pour sa carrière et pour sa griffe lorsqu’il attaquait les drapeaux aux moments décisifs.