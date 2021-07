La victoire! Le quatrième circuit rend inconstitutionnel le programme de surveillance aérienne sans mandat de Baltimore ⋆ 10z viral

par Hannah Zhao, poste d’activiste :

La Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit a jugé la semaine dernière que l’utilisation par Baltimore de la surveillance aérienne qui pouvait suivre les mouvements de toute la ville violait le quatrième amendement.

L’affaire, Leaders of a Beautiful Struggle v. Baltimore Police Department, contestait l’utilisation par le Baltimore Police Department (BPD) d’un programme de surveillance aérienne qui capturait en continu environ 12 heures de couverture de 90 % de la ville chaque jour pendant six mois. période pilote. L’EFF, rejoint par le Brennan Center for Justice, l’Electronic Privacy Information Center, FreedomWorks, la National Association of Criminal Defence Lawyers et le Rutherford Institute, a déposé un mémoire d’amicus faisant valoir que les deux décisions judiciaires précédentes confirmant la constitutionnalité du programme avaient mal appliqué le précédent de la Cour suprême. et n’a pas reconnu l’impact disproportionné de la surveillance, comme le programme de Baltimore, sur les communautés de couleur.

Dans sa décision, l’intégralité du quatrième circuit a constaté que l’utilisation et l’analyse par BPD de ses données de recherche d’enquête aérienne (AIR) étaient une perquisition sans mandat qui violait le quatrième amendement. S’appuyant sur les décisions de la Cour suprême dans United States v. Jones et United States v. Carpenter, le quatrième circuit a estimé que Carpenter – qui a statué que les informations sur la localisation des sites cellulaires étaient protégées en vertu du quatrième amendement et ne pouvaient donc être obtenues qu’avec un mandat – appliqué « carrément » à cette affaire. Le quatrième circuit a expliqué que le tribunal de district avait mal compris l’étendue de ce que le programme AIR pouvait faire. Le tribunal de district a estimé que le programme ne s’occupait que d’un suivi à court terme. Cependant, le quatrième circuit a précisé que, comme le suivi des informations de localisation du site cellulaire dans Carpenter, la collecte de données détaillées du programme AIR et la période de conservation de 45 jours ont donné à BPD la possibilité de faire la chronique des mouvements dans un enregistrement «détaillé et encyclopédique», semblable à « attacher un moniteur de cheville à chaque personne dans la ville.

Cette capacité à déduire les mouvements d’un individu au fil du temps a violé l’attente raisonnable des résidents de Baltimore en matière de vie privée. En prenant cette décision, le tribunal a souligné l’importance de considérer non seulement les données brutes qui ont été recueillies, mais aussi « ce que ces données pourraient révéler ». Contrairement aux affirmations du BPD selon lesquelles les données de surveillance aérienne étaient anonymes, le tribunal a souligné des études démontrant la facilité avec laquelle les personnes pouvaient être identifiées par quelques points seulement de leur historique de localisation en raison de la façon unique et habituelle dont nous nous déplaçons tous. De plus, le tribunal a déclaré que lorsque ces données étaient combinées avec le large éventail d’outils de surveillance existants de Baltimore, la déduction de l’identité d’un individu devenait encore plus simple.

Le tribunal a également reconnu les implications raciales et pénales de la sursurveillance. Il a noté que bien que la surveillance de masse touche tout le monde, « sa main est la plus lourde dans les communautés déjà défavorisées par leur pauvreté, leur race, leur religion, leur origine ethnique et leur statut d’immigration », et que l’impact de la surveillance de haute technologie est « visible dans la vie de ceux qui le moins habilité à s’y opposer. Le tribunal a en outre déclaré que la sursurveillance et la sursurveillance qui en résulte ne permettent pas à différentes communautés de jouir des mêmes droits : alors que « la liberté de l’intrusion gouvernementale peut être considérée comme allant de soi dans certains quartiers », d’autres « expérimentent le quatrième amendement comme un système de surveillance, le contrôle et la violence, non pas comme une limite constitutionnelle qui les protège des perquisitions et saisies abusives.

