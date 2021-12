La victoire légale de Mercedes aurait été «presque garantie» en dehors de l’ICA

Toto Wolff pense que Mercedes aurait été « presque garantie » d’une victoire légale si l’audience de l’affaire Abu Dhabi GP avait eu lieu devant un tribunal ordinaire.

Le silence de Mercedes a bel et bien été rompu après la décision de ne pas poursuivre son intention de faire appel du résultat extrêmement controversé du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a vu le rêve de Lewis Hamilton de remporter un huitième titre de champion du monde, un record, disparaître en l’espace de quelques mois. minutes.

Même si Mercedes a accepté que Max Verstappen de Red Bull soit officiellement champion du monde, ils ne sont toujours pas prêts à pardonner et à oublier les circonstances qui ont laissé Hamilton potentiellement remettre en question son avenir en Formule 1 – si une partie des commentaires de Wolff est quelque chose à faire. par.

Wolff a tenu à préciser que le retrait de Mercedes n’était pas un aveu de défaite et, s’ils étaient en mesure de poursuivre l’affaire devant un tribunal ordinaire plutôt que devant la Cour d’appel internationale, alors Mercedes aurait « presque la garantie » d’une victoire légale. , telle était la force de leur cas.

« Nous pensons que nous avions un dossier très solide et si vous le regardez du point de vue juridique, s’il avait été jugé par un tribunal ordinaire, il était presque garanti que nous aurions gagné », a déclaré Wolff dans une question posée par The Course sur la façon dont Mercedes était proche de donner suite à son intention de faire appel.

« Le problème avec l’ICA, c’est la façon dont elle est structurée. La FIA ne peut pas vraiment marquer ses propres devoirs et il y a une différence entre avoir raison et obtenir justice.

« Il y a donc une leçon à tirer : comment faire en sorte qu’à l’avenir, dans des situations comme celle-là, les bonnes décisions soient prises ?

« Mais ni [Toto and Lewis] veulent gagner un championnat du monde dans la salle d’audience.

Wolff a également clairement indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à parler au directeur des courses de Formule 1, Michael Masi, des décisions et des événements qui ont conduit le pendule du titre de champion du monde à se balancer une dernière fois dans le dernier tour du circuit de Yas Marina.

« Je ne suis pas intéressé à avoir une conversation avec Michael Masi », a déclaré catégoriquement Wolff.

« Les décisions qui ont été prises dans les quatre dernières minutes de cette course ont fait sortir Lewis Hamilton d’un championnat du monde mérité. Son pilotage, notamment lors des quatre dernières courses, a été irréprochable. Il avait une avance dominante dimanche à Abu Dhabi dès le départ.

« Il a remporté le départ et il n’a plus jamais cédé l’avantage. Le voler dans le dernier tour de la course est inacceptable.

« C’est pourquoi, d’un point de vue personnel, d’un point de vue professionnel, je ne peux pas… mes valeurs et mon sens de l’intégrité ne sont tout simplement pas compatibles avec les décisions qui ont été prises dimanche. »

Ni Wolff ni Hamilton n’étaient présents au gala de remise des prix de la FIA à Paris jeudi soir alors que Verstappen remportait son titre de champion du monde.