« La victoire nous permet de rêver de qualification »

30/09/2021 à 03h44 CEST

. / Lisbonne

L’entraîneur de Benfica Jorge Jesus, a déclaré aujourd’hui que la victoire (3-0) contre Barcelone leur permet de “rêver” d’aller au deuxième tour de la Ligue des champions, et a assuré qu’ils sautent sur l’herbe dans le but de gagner quel que soit le rival. “C’était une victoire qui nous permet de rêver de qualification”, a-t-il déclaré en conférence de presse après le match à l’Estadio da Luz, où il a assuré qu’il a “la même saveur” que n’importe quel triomphe d’équipe car au final cela signifie en ajoutant trois points. “Battre Barcelone est bien plus valorisé que battre le Dynamo Kiev, mais pour nos comptes c’est la même chose”, a expliqué l’entraîneur.

Jorge Jesus a déclaré que, bien qu’il joue contre des rivaux tels que les Blaugrana ou le Bayern Munich, Benfica “va toujours avec l’idée de gagner, psychologiquement et émotionnellement. “” Nous savions que Barcelone était l’une des équipes dont l’objectif principal est de gagner ce ‘Champions’, mais cela n’a pas enlevé notre ambition, notre confiance ou notre volonté de gagner le match. Il en va de même pour le Bayern et le Dynamo Kiev », a-t-il insisté.

Malgré le résultat écrasant, un 3-0, Jesus a souligné que le meilleur de son équipe était “l’organisation défensive”, bien qu’il ait reconnu que Barcelone aurait pu marquer un but. Benfica “est arrivé très fort en première mi-temps, est revenu fort en seconde et a fait la différence, a marqué trois buts et la différence se fait avec des buts”, a déclaré l’entraîneur portugais. Jesus a également reconnu le travail de l’attaquant uruguayen Darwin Núñez, qui a marqué deux des trois buts de son équipe et “a été très bon”. Darwin, qui a subi une blessure, est désormais “un joueur physiquement et individuellement plus capable”. “Tout cela, avec la qualité de l’équipe et des joueurs qui évoluent à leurs côtés, fait un trident très solide”, a-t-il conclu.