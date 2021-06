La victoire républicaine à McAllen, au Texas, est une excellente nouvelle pour le GOP, signe avant-coureur de problèmes massifs pour les démocrates – RedState ⋆ .

in

L’une des choses à propos des élections de 2020 qui n’a pas attiré l’attention qu’elles méritent est la part du vote hispanique que le président Donald Trump a recueilli.

Comme je l’ai signalé précédemment, une étude des données par Catalist a montré qu’une majorité de Pres. Les partisans de Trump aux élections de 2020 étaient des femmes et des personnes de couleur.

Selon les données, Trump a gagné dans toutes les données démographiques, tous les groupes raciaux et de genre, à l’exception des hommes blancs où il n’a perdu qu’un point de pourcentage. La part des électeurs de Trump qui étaient des femmes ou des personnes de couleur en 2020 était de 57,2%, contre 54,8% en 2016, avec un gain de 7 points chez les femmes non blanches, un gain de 4 points avec les hommes non blancs, un gain de 1 point avec femmes blanches. Alors que les démocrates remportaient toujours la majorité des voix hispaniques, Trump a obtenu une forte augmentation de huit points de la part qui lui a été accordée. En 2020, Trump a recueilli 11% du vote noir, encore une fois une augmentation de 3% par rapport à 2016.

Les démocrates peuvent voir les données. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils craignent Trump et l’attrait de ses politiques, notamment sa politique économique et d’immigration.

Maintenant, il y a plus de preuves que les politiques républicaines attirent plus d’électeurs hispaniques vers le GOP, avec d’excellentes nouvelles samedi soir hors du Texas.

Le républicain Javier Villalobos vient de remporter l’élection du maire de McAllen, au Texas, dans une grande surprise. Il est président du comté du GOP.

La vache sacrée… Les républicains viennent de renverser la mairie de McAllen, au Texas. Cela n’était pas prévu et montre que les Hispaniques du sud du Texas ont peut-être changé avec le GOP même après Trumphttps://t.co/bFOMpNcNrS – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 6 juin 2021

Villalobos a battu Veronica Whitacre – dans une course serrée – dans une ville à 85% hispanique. McAllen est dans le comté de Hidalgo, ce qui est allé à Joe Biden de 17 points. Donc, c’est une grande chose.

Il faut se demander si, dans cette communauté frontalière, plus de gens rejetaient les démocrates en raison de l’échec de Joe Biden à faire quoi que ce soit pour faire face à la crise là-bas, et aux dommages et au stress que cela fait subir à ces villes.

L’ancien conseiller de campagne Trump 2020, Steve Cortes, a suggéré que cela faisait partie d’un réalignement démontrable des électeurs hispaniques à la cause républicaine.

Nouvelles incroyables ! McAllen, au Texas, est une grande ville frontalière de 140 000 habitants. 85% hispanique – et vient d’élire un maire républicain. Le réalignement macro s’accélère dans le sud du Texas et ailleurs, alors que les Hispaniques se rallient à America First : Des frontières fortes

Nationalisme économique

Pro-Police pic.twitter.com/6sJPciZaJt – Steve Cortes (@CortesSteve) 6 juin 2021

Le résultat est assez étonnant historiquement dans ce comté.

McAllen, Texas (comté de Hidalgo) : 2008 : Obama +39 2012 : Obama +42 2016 : Hillary +41 2020 : Biden +17 Maire 2021 : GOP +3 – Déplorable juif (@TrumpJew2) 6 juin 2021

Maintenant, même les démocrates comprennent qu’ils peuvent avoir un problème. Sawyer Hackett, qui travaillait pour le démocrate du Texas et perdant de la primaire présidentielle de 2020, Julian Castro, a averti ses collègues démocrates s’ils ne faisaient pas attention et ne faisaient pas quelque chose, ils auraient de “graves ennuis”.