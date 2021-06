La victoire standard alors que le juge décide que le couple de « la laverie automatique de 14 millions £» peut être révélé

in

DJ millionnaire qui a organisé des soirées dansantes à Ibiza et son mari sont révélés aujourd’hui comme le couple londonien accusé dans une affaire de justice secrète d’avoir utilisé une “laverie automatique azerbaïdjanaise” pour apporter 14 millions de livres sterling d’argent sale en Grande-Bretagne.

Izzat Khanim Javadova, la fille d’un oligarque qui se produit en tant que DJ sous le nom de Mikaela Jav, et Suleyman Javadov sont accusés par l’Agence nationale de la criminalité d’avoir utilisé le produit de la corruption pour financer leur vie.

Il essaie de saisir leurs comptes bancaires de plusieurs millions de livres et a déclaré à un tribunal que l’argent était blanchi dans ce pays après avoir été transféré ici via un réseau complexe de transactions pour cacher son origine illicite.

Le couple possède plusieurs maisons londoniennes d’une valeur de plusieurs millions de livres, dont un appartement à Whitehall, une maison au bord de la rivière à Twickenham et un appartement haut de gamme à Clerkenwell.

Ils seraient également propriétaires d’une villa surplombant la mer à Ibiza et d’un appartement sur l’île de la fête, ainsi que d’un portefeuille immobilier en Azerbaïdjan. Ils nient tout acte répréhensible et prétendent que leur richesse provenait de revenus locatifs. Le couple avait réussi à persuader les tribunaux de garder leur identité secrète jusqu’à présent au motif que la révélation de leurs noms nuirait à leur réputation. Mais dans une victoire de l’Evening Standard, qui mène une bataille judiciaire depuis près de deux ans, une ordonnance d’anonymat les protégeant a expiré mardi. Mme Javadova est la cousine du dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Elle est arrivée à Londres il y a au moins 10 ans et a obtenu un visa en raison de sa richesse.

Elle a créé une société appelée Love the Underground Records et l’a utilisée pour organiser des soirées à Londres dans des lieux tels que Kensington Roof Gardens. Le mari de Mme Javadova, Suleyman, est le fils de l’ancien vice-ministre azerbaïdjanais de l’Énergie, Gulmammad Suleyman Javadov, bien que des documents judiciaires suggèrent qu’il a nié cela tout en donnant de fausses preuves de son identité à Coutts.

Une audience de confiscation au cours de laquelle la NCA cherche à saisir environ 6,5 millions de livres sterling de comptes à Coutts, Barclays, Lloyds, Metro Bank et Santander détenus par M. Javadov ou Mme Javadova doit débuter la semaine prochaine.

“L’argument de la NCA est qu’ils savaient que ce qu’ils recevaient ne venait pas de leurs locataires mais d’une organisation illégale conçue pour blanchir de l’argent”, indiquent les documents judiciaires. “Le montant brut transféré (13,8 millions de livres sterling sur six ans et huit mois) est approximativement le double du montant du bénéfice qu’ils ont déclaré lors de l’entretien.”

Des documents allèguent que l’argent est venu de 21 sociétés opérant depuis des endroits allant des Seychelles et des îles Marshall à Potters Bar et Ayr. Dans une décision du tribunal d’instance de Westminster, la juge Vanessa Baraitser a également ordonné que l’audience de confiscation visant à saisir leurs biens soit pleinement publique.