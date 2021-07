La victoire vise le titre après avoir remporté la partie d’échecs contre Volkov

Le jeu de Ciryl Gane Ce n’est peut-être pas le plus coloré, il manque peut-être un peu de volume, mais jusqu’à présent il est très efficace. Le Français de 31 ans a ajouté une nouvelle victoire (son record est de 9-0) à l’emportent par décision unanime (50-45, 50-45 et 49-46) à Aleksandr Volkov. Le Français jette son dévolu sur le titre des poids lourds. La situation à venir doit évoluer, mais sa candidature est déjà sur la table. Il est clair là-dessus : “Je suis prêt. Chacun de mes combats a été un défi et je les ai gagnés. Je suis prêt“Il a craqué. Il est clair sur ce qu’il veut que sa prochaine étape soit.

Le procès n’a pas eu beaucoup de rythme. C’était un jeu d’échecs complet. Volkov est fort avec ses frappes et Gane vient du kickboxing. Le combat était purement tactique et là, ils ont tous les deux joué. Le russe avait plus d’envergure et la vitesse française. La seconde s’est imposée. Sans être un rouleau compresseur, Gane connectait les meilleures mains (il avait près de 70% de bons à de nombreux moments) de manière continue. C’est ainsi qu’il a ajouté les deux premiers tours. D’accord, mais ils étaient les siens. La clé du combat était le détail sur lequel Volkov appuyait, mais n’était pas en mesure de fermer les espaces. Quelque chose n’allait pas.

Au troisième tour, La victoire a frappé des combinaisons plus claires et le Russe les a remarquées. Le combat déclinait de son côté. Bien qu’au premier tour il ait moins tiré (le seul tour qu’un des trois juges ne lui ait pas donné), l’efficacité lui a donné les trois tours. Dans la quatrième, Volkov a touché le Français, qui s’est rendu compte qu’il ne devait pas prendre le risque. Il en fit juste assez pour ajouter et attendre. Dans le dernier acte, le Russe n’avait pas l’intention de risquer et au rythme imposé par la promesse, le vétéran a continué attaché. Frappez la table et le temps de rêver. Revalidation approuvée pour gagner.