La vidéo anti-vaccin de l’ancien joueur de la NBA John Stockton devient virale ⋆ 10z virale

L’ancien meneur vedette de la NBA, John Stockton, sait comment le faire, mais sa dernière passe décisive n’est pas très bien reçue. Un clip de la série “Covid and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed” fait le tour des réseaux sociaux, l’ancien gardien de l’Utah Jazz se vantant de son expertise sur la pandémie de coronavirus.

“Ce n’est pas un virus qui nous trompe de cette opportunité”, dit-il à propos de COVID-19. «Ce sont les gars qui prennent les décisions en disant:« Non, non, nous avons trop peur. On va tout fermer. Asseyez-vous chez vous et soyez prudent. Mes enfants et mes petits-enfants entendent ces choses et les acceptent comme la vérité alors que je sais, grâce à mes nombreuses recherches, que ce n’est pas le cas, c’est très frustrant.

Regardez ci-dessous :

John Stockton dans le documentaire Anti Vax : pic.twitter.com/xwclC7eZIv -Alex. (@Dubs4O8) 18 juin 2021

Tendance de l’action secondaire

L’affilié de CBS, KREM, a rapporté que Stockton avait également mentionné la star des Golden State Warriors, Steph Curry, dans une citation qui apparaît sur le site Web de la bande-annonce :

“L’une des choses qui me vient à l’esprit, c’est que perdre quelqu’un comme Steph Curry au basket serait un crime. Je pense juste que ce serait une déception pour ce monde si ce type ne devenait pas ce qu’il est. Alors je me demande qui nous oublions en ce moment.

Twitter a réagi à la prise de vaccin de Stockton :

pic.twitter.com/kgtVtKwTjY – raison ironique (@wrysanity) 18 juin 2021

Il était aussi anti-championnat malheureusement – Eddie (@Piefan83) 18 juin 2021

c’est pourquoi stockton et malone ont été déposés par mj deux fois – Zeke (@zekegreenwald) 18 juin 2021

Attendez… alors c’est le Dr Stockton maintenant ? 😂 — TDL_TEJAS (@TDL_TX) 18 juin 2021

Laissez-moi supposer qu’il a également fait des recherches et que l’élection a été truquée – D1Pops (@Derrick57837223) 18 juin 2021

Parfois, votre héros vous écrase le cœur… Dieu merci, ce mofo ne signifiait rien pour moi. #lakers – Le docteur (@TheShibaDoctor) 18 juin 2021

Petit morceau d’histoire. Stockton vient en fait d’envoyer un vaccin à la chambre d’hôtel de MJ avant le match contre la grippe – Fire Bud Brigade (@Potatokounmpo) 18 juin 2021

« Une quantité importante de recherche »

🤣🤣🤣 – Bennet 24/08 / 🇩🇪 (@Bennet24_LFC) 18 juin 2021

Stockton était excellent au basket-ball et portait des shorts courts. Laissons-en là.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !