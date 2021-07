La vidéo ‘Bring On The Night’ marque le 35e anniversaire de l’album live de Sting

Le 35e anniversaire de PiquerL’album live de Bring On The Night, sorti pour la première fois le 1er juillet 1986, a été marqué par une sortie vidéo sur YouTube de la chanson titre. Le clip combine animation et séquences en direct pour capturer, tout comme l’album, l’excitation des performances live de Sting et de son groupe stellaire en Europe en 1985. La vidéo faisait auparavant partie d’une sortie vidéo domestique, mais n’était pas disponible en numérique jusqu’à présent. .

L’album Bring On The Night fait suite à la sortie en salles en octobre 1985 d’un long métrage documentaire du même nom. Les deux projets étaient basés sur la période chargée de performances live qui a suivi le premier album solo de la superstar qui a connu un immense succès. Le Rêve Des Tortues Bleues.

Au début de 1985, Sting a recruté le groupe de musiciens de premier plan qui joueraient sur ce plateau de studio, comprenant Kenny Kirkland (claviers), Darryl Jones (basse), Branford Marsalis (saxophone), Omar Hakim (batterie), avec les choristes Janice Pendarvis et Dollette McDonald. En mai de la même année, il s’installe à Paris, où lui et le groupe jouent une série de spectacles au Théâtre Mogador.

Il était accompagné d’une équipe de tournage, dirigée par le réalisateur Michael Apted, qui a filmé longuement le groupe pendant neuf jours pendant les répétitions, au Château de Courson, pour la semaine des spectacles. Apted et son équipe ont interviewé tous les membres du groupe et documenté la création de la scénographie et de l’éclairage, les conférences de presse et les séances photo menées à l’époque, puis ont filmé abondamment les concerts.

L’incarnation de l’album de Bring On The Night comprenait des performances des spectacles parisiens mais aussi de ces sept mois plus tard, en décembre, à Rome, Arnhem, et lors d’un voyage de retour à Paris, date à laquelle le groupe avait joué quelque 80 spectacles ensemble.

L’album commence par une suite de La police“Bring On The Night/When The World Is Running Down” mais se concentre principalement sur le nouveau et récent matériel solo de Sting, plutôt que de s’appuyer sur des tubes de police de base. Des chansons moins connues de ce trio multi-platine telles que la face B “Low Life” et un dernier “Tea In The Sahara”, mais ailleurs il y a des joyaux solo de The Dream Of The Blue Turtles comme “We Work The Black Seam », « Considérez-moi disparu » et « Moon Over Bourbon Street ».

Bring On The Night a atteint la 16e place au Royaume-Uni et l’ensemble de l’album a remporté un Grammy Award en 1988 pour la meilleure performance vocale pop masculine, battant d’autres nominés comme Bad de Michael Jackson.

Comme le concluent les notes de la pochette de l’album : « C’était un groupe live génial comme tous ceux qui l’ont vu vous le diront, et cette sortie rend justice à la mémoire du groupe. La chose particulièrement agréable à propos de l’album est le manque évident de favoris de la police qui plaisent à la foule – “Roxanne”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Message In A Bottle”, etc. – Sting s’appuyant plutôt sur un mélange de son nouveau matériel. , des medleys policiers qui montrent la virtuosité du groupe, et sur des chansons longtemps ignorées telles que « Low Life » et « I Burn For You ». De la bonne musique jouée avec style et compétence – vous ne pouvez pas vous tromper avec Bring On The Night.

