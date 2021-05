La vidéo choquante de la Garde civile pour éviter un acte très dangereux que de nombreux conducteurs croient en solidarité | Moteur

Si vous êtes conducteur, vous avez peut-être déjà utilisé cette pratique pour avertir les autres conducteurs. La Garde civile vous recommande de ne plus recommencer, et cette vidéo choquante montre pourquoi c’est un acte dangereux.

Les applications cartographiques sont très utiles pour les conducteurs. Grâce à eux, la seule chose dont nous avons besoin pour atteindre notre destination sans nous perdre est notre téléphone portable, ils nous évitent donc d’innombrables inconvénients et inconvénients.

De plus, beaucoup d’entre eux, en plus de nous proposer les directions de notre itinéraire, nous fournissent également des informations complémentaires très utiles pour nous empêcher lorsque nous sommes au volant, comme la situation de la circulation en temps réel, les travaux routiers ou les véhicules arrêtés plus tard. au.

La DGT a envoyé un avis indiquant que l’enregistrement du radar mobile par l’utilisateur serait illégal et qu’il pourrait avoir des conséquences si une réforme législative est menée.

Mais dans certains cas, ils ont aussi des fonctions plus controversées que la DGT, la police ou la garde civile n’aiment pas du tout. Nous parlons de la fonctionnalité qui vous permet d’avertir de l’emplacement exact des contrôles de la circulation, un acte qui, bien qu’à priori puisse sembler favorable pour empêcher d’autres personnes de se voir infliger une amende, est très dangereux et peut avoir des conséquences fatales.

Pour que nous puissions comprendre de manière très graphique à quoi nous nous exposons, la Garde civile a partagé une vidéo de la gendarmerie française via Twitter. Vous pouvez le voir ci-dessous, et nous vous recommandons de le regarder jusqu’à la fin pour comprendre le message:

Dans la vidéo, on peut voir un conducteur qui, après avoir passé un contrôle de police, prévient toutes les voitures qui croisent son chemin avec les lumières de son véhicule. L’un des autres conducteurs, visiblement nerveux à cette alerte, change brusquement de route et perd le contrôle.

Ce que la personne qui avertit les autres ne peut pas imaginer, c’est que le contrôle avait pour objectif de retrouver une fille kidnappée, et que son ravisseur a réussi à échapper aux autorités grâce à son «acte de solidarité».

Lors d’un contrôle de la circulation, la Garde civile arrête un certain nombre de véhicules. Parfois, cela dépend du hasard, mais parfois non. Ce sont les voitures les plus susceptibles d’être arrêtées à un contrôle de la circulation.

Le message final se lit comme suit: “La police ne contrôle pas seulement la vitesse, elle a également d’autres missions beaucoup plus importantes. Alors, s’il vous plaît, ne les ratez plus quand vous les voyez. Ceci est un message de tous les enfants dans les coffres de les voitures qui ne reverront plus jamais leurs parents. “

Dans un autre tweet, la Garde civile souligne que, pour affronter les criminels, le facteur surprise est d’une importance vitalePar conséquent, pour garantir la sécurité, veuillez ne pas signaler l’emplacement des contrôles de police.