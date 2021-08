La vidéo d’Alex Trebek nommant son successeur potentiel refait surface au milieu du drame de Mike Richards

Comme danger ! continue d’attirer l’attention des fans pour avoir choisi le producteur exécutif Mike Richards en tant que nouvel hôte permanent, de nombreux fans reviennent sur l’opinion de feu Alex Trebek. En 2018, Trebek a donné une interview sur son héritage lors de l’émission de quiz avec TMZ, discutant – entre autres choses – de qui, selon lui, devrait le remplacer à son départ. Il existe de nombreuses interprétations de ses commentaires, mais peu renvoient à Richards comme choix évident.

Trebek est décédé en novembre 2020 d’un cancer du pancréas à l’âge de 80 ans. Après 37 saisons d’animation de Jeopardy !, Trebek a quitté la série sans précédent pour remplacer son hôte, mais il avait quelques opinions sur qui devrait prendre le relais. Trebek a parlé à Harvey Levin de TMZ en 2018, bien avant son diagnostic de cancer, à un moment entre les renouvellements de contrat alors qu’il songeait simplement à une éventuelle retraite. Lorsque Levin a demandé des suggestions spécifiques, Trebek a proposé deux nouveaux hôtes possibles pour Jeopardy ! : le présentateur sportif Alex Faust et l’analyste juridique de CNN Laura Coates.

Qui Alex Trebek voulait le remplacer. Tout se met en place maintenant… pic.twitter.com/sklq9QZQbu — ⭐️ avec un Y ⭐️ (@wynttermitchell) 19 août 2021

“Le gars qui fait le play-by-play pour les Kings de Los Angeles, ils devraient le considérer”, a déclaré Trebek à l’époque. Lorsque Levin a posé des questions sur une option plus diversifiée, Trebek a déclaré: “Il y a une avocate, Laura Coates, elle est afro-américaine et elle apparaît de temps en temps dans certaines émissions d’information sur le câble.”

Ni Coates ni Faust n’ont été inclus dans la liste des hôtes invités qui ont repris Jeopardy! cette année. Cependant, les deux ont exprimé leur gratitude envers Trebek pour les approbations. Coates a tweeté : « Incroyablement honoré et humilié [that] Alex Trebek 1) sait qui je suis 2) pense que je serais un grand hôte de mon jeu télévisé préféré que j’ai grandi en regardant [with] ma famille et regarde toujours [with] mes propres enfants (qui l’ont vu dire cela et pensent maintenant que je suis un génie).”

“Je suppose qu’il y a de pires façons de voir votre nom au hasard apparaître sur TMZ!” Faust ajouté. « Je suis flatté par les paroles aimables de M. Trebek et ravi d’apprendre qu’il est un grand fan des LA Kings !

Je suis profondément attristé par le décès d’Alex Trebek. Lorsque ma propre grand-mère a perdu sa bataille contre le cancer du pancréas, le vide qu’elle a laissé était dévastateur et inimaginable. Je prie pour que sa famille ressente l’amour que nous ressentons tous en pensant à la marque que cette humble légende a laissée sur le monde. – Laura Coates (@thelauracoates) 8 novembre 2020

Péril! a employé une longue liste d’hôtes invités cette saison pendant une ou deux semaines chacun, taquinant que l’un d’entre eux serait choisi comme nouvel hôte permanent à la fin de la saison. Parmi eux se trouvaient des acteurs, des athlètes et des personnalités de l’actualité, dont tous les fans étaient enthousiastes. En fin de compte, la décision de lancer Richards a plutôt frappé beaucoup comme un appât et un interrupteur. Cependant, le contrecoup était si féroce que Richards lui-même a décidé de se retirer du travail, le laissant ouvert maintenant et ayant besoin d’être accompli.

L’actrice Mayim Bialik animera Jeopardy! épisodes d’événements spéciaux et retombées cet automne, et on ne sait pas encore qui animera l’émission régulière. Jusqu’à présent, il n’y a pas de dates de première pour ces programmes en place.