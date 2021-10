La vidéo de Battlefield 2042 montre trois des cartes de lancement

DICE a publié une nouvelle vidéo montrant trois des cartes de lancement incluses avec Champ de bataille 2042.

Les cartes que vous regardez aujourd’hui sont Renewal, situées dans le désert égyptien ; Breakaway, situé en Antarctique; et Rejeté, situé sur la côte ouest de l’Inde.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les cartes ont été créées pour permettre la verticalité, à la fois les combats rapprochés et à longue distance, les assauts de véhicules et la destruction dynamique dans les modes All-Out Warfare, Battlefield Portal et Hazard Zone.

Le mode All-Out Warfare abrite Conquest et Breakthrough, prend en charge 128 joueurs et existe sur sept cartes au lancement. Battlefield Portal est similaire à Halo Forge car il contient un outil de création appelé Battlefield Builder, tandis que Hazard Zone est un mode basé sur une équipe qui prend en charge 24 ou 32 joueurs selon la plate-forme.

Les trois cartes révélées aujourd’hui qui seront disponibles dans ces modes sont détaillées ci-dessous.

Renouvellement est un paysage éclectique situé dans un désert égyptien avec une centrale solaire d’un côté et un centre de recherche luxuriant de l’autre. Il comporte un mur entre les deux régions avec divers points d’entrée, y compris un point d’étranglement à travers le point de contrôle d’entrée souvent contesté dans Conquest au milieu de la carte. Les joueurs doivent également se préparer pour des combats rapprochés dans ces zones ainsi que dans les deux bâtiments situés dans Renewal.Se détacher, situé en Antarctique, comprend une plate-forme offshore au large de la côte gelée, ainsi qu’une station Outlook perchée au-dessus du champ de bataille, ce qui en fait un point focal pour les batailles aériennes. Dans les sentiers fracturés du Glacier, les joueurs se battent dans et au-dessus des falaises de glace reliées par des tyroliennes et des ponts de corde, et où l’utilisation rapide d’un parachute pourrait faire la différence entre la vie ou la mort.

Mis au rebut comprend un village inondé le long de la côte ouest de l’Inde, une coque démontée et un navire colosse à explorer. Cette carte propose de nombreuses couvertures et des combats rapprochés ; le Colossus Ship permet aux joueurs de se battre à l’intérieur de son vaisseau tandis que les dirigeables attaquent d’en haut et que les chars frappent sa coque. Avec une météo imprévisible, les joueurs devront rester sur leurs gardes car la menace d’une tornade pourrait frapper la carte à tout moment.

Battlefield 2042 est sorti le 19 novembre. Il présente un récit multijoueur évolutif, ses spécialistes sont des personnages de type siège avec des capacités uniques, des fonctionnalités de modification d’armes à la volée et une feuille de route est déjà définie pour la première année.