La vidéo de croquis de la critique des joueurs de fin d’année du PGA Tour est tellement drôle

Il n’y a pas beaucoup de golf professionnel en ce moment, mais le PGA Tour a été assez sympa pour laisser tomber une comédie d’or sur les fans de golf ce matin avec une vidéo de revue de performance de fin d’année qui est sacrément drôle.

L’acteur John C. McGinley, qui joue le rôle d’un responsable des ressources humaines comme celui qu’il a joué dans le film Office Space, est en vedette dans cette vidéo. Il s’assoit avec un certain nombre de golfeurs de renom et leur pose des questions sur leurs années et leur vie de manière hilarante.

Certaines de mes parties préférées :

Quand il demande à Jordan Spieth s’il va bien sans avoir son caddie dans la pièce avec lui parce que Spieth aime prendre de nombreuses décisions avec l’aide de son caddie.

Quand il demande à Justin Rose s’il est d’accord pour parler sans script.

Quand il utilise des citations aériennes pour décrire les deux victoires de Rory McIlroy en 2021.

Si vous aimez le golf et rire, regardez ceci :

Twitter a adoré :