La vidéo de Cynthia Rodríguez prouve qu’elle est la mieux habillée

Le charisme et la beauté de Cynthia Rodríguez, a réussi à tomber amoureux même de l’Espagne, le “hôte de Venga la Alegria“, apparaît dans une vidéo d’un compte Instagram qui prouve pourquoi Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz est la mieux habillée.

Grâce à son sang-froid et son charisme, Cynthia Rodríguez a réussi à conquérir le cœur de nombreux Mexicains et maintenant même en Espagne, où elle n’a donné qu’un échantillon de la beauté latine.

Le présentateur de “Je veux chanter!“Elle est devenue une inspiration et pas seulement à cause de sa personnalité mais aussi à cause de son goût pour la mode, qui se reflète à travers une vidéo dédiée spécialement au membre exceptionnel de la matinale Tv Azteca.

C’était l’une des pages de fans qui a été inspirée par le style avec lequel le “ancien universitaire“qui, jour après jour, tombe amoureuse de plus d’adeptes avec sa silhouette imposante, qui la fait se démarquer avec ses looks de mode réussis.

Bonita @ cynoficial, avec amour… Mention Cyn beaucoup à voir, dit le commentaire qui accompagne la publication.

La nouvelle dynamique de “Venga la Alegría” a été l’espace idéal dans lequel Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz a trouvé la meilleure opportunité de faire un gaspillage de beauté et d’élégance main dans la main avec des designs exclusifs de “Victor & Jesse México Oficial”.

La maison de couture mexicaine s’est chargée de s’habiller avec les designs les plus avant-gardistes qui mettent en valeur la beauté de la auteur-compositeur-interprète qui partage sur son compte Instagram où il ajoute un peu plus de 3 millions de followers, chacune des tenues qui mettent en valeur sa silhouette sinueuse et sont présentables lors de l’annonce des candidats.

Le matériel montre le célèbre danseur et actrice de télévision, dans certains des looks avec lesquels les réseaux sociaux ont le plus conquis ou dans la matinée elle-même diffusée.

La “youtubeur mexicain“, figure portant certaines des tenues qui ont fait d’elle l’un des visages préférés non seulement sur le petit écran, mais aussi un phénomène sur Instagram.

La La petite amie de Carlos Rivera, qui a été absent de l’émission matinale pour s’envoler pour l’Espagne, où aujourd’hui l’interprète de “What is our to stay our” stars dans la tournée de concerts appelée #GuerraTour.

C’était une photographie récente avec laquelle “ancien élève de La Academia“et ancien participant à”Défi des étoiles“Il a fait sensation lorsqu’il est apparu sur une photo au Théâtre Royal d’Espagne.

Lieu où sa compagne, depuis 15 ans, la native de Tlaxcala, a conquis le cœur des espagnols en proposant une présentation devant un nombre restreint de personnes.

La femme de 38 ans de Coahuila laisserait plusieurs des personnes présentes à bout de souffle lorsqu’elle est apparue avec un body noir à licou et des applications de perles qui ont laissé le dos de la “Princesse Grupera”, complètement exposé.

Le design “Rachel Zoe Collection”, avec des applications de perles sur le décolleté et le long des côtés, une rangée redoublée de pierres de différentes tailles courait le long des bords qui recouvraient le devant de la tenue, ainsi que les poches, tournant également l’actrice, au centre de l’attention.

Cynthia, qui a participé à 7 feuilletons et 3 séries unitaires; toutes diffusées par Azteca 13, elle serait fière de la récente performance de son galan dans la nation espagnole d’où elle partage également avec ses followers certains des moments qu’elle apprécie pendant ses vacances.

Rodríguez Ruiz, qui a également collaboré à 5 émissions de télévision, dont 2 sur Azteca América, reste absente dans la matinée où elle serait remplacée par Alicia Machado.