La vidéo de déballage du Samsung Galaxy Buds 2 révèle tous les jours avant le lancement

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont été déballés sur YouTube avant leur lancement le 11 août. La séquence montre une paire de Galaxy Buds 2 vert olive et confirme certaines caractéristiques clés. Il montre également les écouteurs connectés à un Galaxy S21 Ultra et à l’application Galaxy Wearable.

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung est dans quelques jours et avant le méga lancement, nous voyons déjà des unités de vente au détail des Galaxy Buds 2 flotter partout. Après que des images en direct des véritables écouteurs sans fil soient apparues sur Twitter hier, un YouTuber a publié une vidéo complète de déballage et de premières impressions.

La séquence contient une paire de Galaxy Buds 2 vert olive. À l’intérieur de la boîte se trouve un étui de chargement carré compact, les Buds 2, un câble de chargement USB-A vers USB-C, des embouts auriculaires de rechange et des documents de garantie.

Le dos de la boîte confirme des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit (ANC) que les Buds 2 empruntent aux Galaxy Buds Pro et Buds Live. La couverture mentionne également jusqu’à 20 heures d’autonomie de la batterie, ce qui, selon les rumeurs, est extensible à 29 heures avec l’ANC désactivé.

Le boîtier de charge est blanc à l’extérieur, mais l’intérieur est peint en vert, tout comme les têtes. Ceci est également censé être le même schéma de couleurs pour tous les autres coloris Galaxy Buds 2. Il y a un port USB-C à l’arrière du boîtier et la vidéo indique qu’il prend également en charge le chargement sans fil.

Vous n’avez pas besoin de sortir les Galaxy Buds 2 de leur étui pour activer le mode d’appairage.

Les têtes elles-mêmes ont l’air minuscules et devraient avoir une bonne adhérence auriculaire. Ils s’associent immédiatement au Galaxy S21 Ultra du YouTuber lorsqu’ils sont placés à côté du téléphone. Vous pourrez voir le pourcentage de batterie de l’étui et des écouteurs sur votre téléphone dès que les bourgeons sont détectés.

La vidéo montre également que vous n’avez pas besoin de sortir les Galaxy Buds 2 de leur étui pour activer le mode d’appairage. Vous pouvez simplement appuyer longuement sur les deux boutons ensemble pendant qu’ils reposent dans le boîtier pour l’allumer. Une fois le couplage réussi, l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone téléchargera 10 Mo de nouveau logiciel afin que vous puissiez commencer à personnaliser vos préférences d’écoute via l’application. Les paramètres disponibles sont typiques de ce que nous avons vu avec les Galaxy Buds précédemment.

L’animateur discute également brièvement de la qualité du son et de l’ajustement des Buds 2. Ses premières impressions sont qu’elles sonnent bien et recréent très bien les basses. Il note également qu’ils se sentent plus légers et mieux ajustés que ses bourgeons Jabra Elite 85T ANC.