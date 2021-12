La vidéo de déballage prématurée du Galaxy S21 FE nous dit presque tout

Chaîne YouTube/Đức Khanh

TL;DR

Un YouTuber a posté prématurément une vidéo de déballage du Galaxy S21 FE. Le clip confirme à nouveau la fiche technique ainsi que la conception de l’appareil.

Nous avons déjà vu un flot de fuites concernant le Samsung Galaxy S21 FE, le téléphone devant arriver le mois prochain. Maintenant, un YouTuber vietnamien a publié prématurément une vidéo de déballage du Galaxy S21 FE, nous donnant un bon aperçu de l’appareil et partageant quelques spécifications.

La vidéo a été repérée par l’utilisateur de Twitter @chunvn8888 (h/t : r/Android) et a depuis été rendue privée. Heureusement pour nous, l’utilisateur de Twitter a réussi à télécharger la vidéo au préalable et à la partager quand même.

Fidèle aux précédentes fuites du manuel d’utilisation, l’emballage ne contient pas d’adaptateur de charge (offrant uniquement un câble USB). Mais qu’en est-il du téléphone lui-même ?

Eh bien, le YouTuber note que le dos du Galaxy S21 FE est en plastique, dans la lignée des Galaxy S20 FE et Galaxy S21. Il confirme également l’écran OLED de 6,4 pouces à 120 Hz (luminosité maximale de 1 200 nits), One UI 4.0 sur Android 12 et le système de triple caméra arrière. Attendez-vous à trouver un tireur principal 12MP, un appareil photo ultra-large 12MP (champ de vision de 123 degrés) et un téléobjectif 8MP 3X (avec zoom numérique 30X). Un appareil photo 32MP gère les selfies et les appels vidéo, selon le clip.

Le YouTuber indique également que le téléphone est équipé d’un SoC Exynos 2100, de 6 Go à 8 Go de RAM, de 128 Go à 256 Go de stockage et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 25 W. Nous supposons que la variante nord-américaine arrivera avec le chipset Snapdragon 888 à la place.

Il semble qu’il ne reste plus que Samsung à annoncer les détails des prix et de la disponibilité. Nous aimerions voir le S21 FE correspondre au prix de 600 $ du Pixel 6, mais nous pensons qu’un RRP de 700 $ semble plus probable.

