La vidéo de Francisca Lachapel pour son bébé

. Francisca Lachapel et son mari n’ont pas de place pour le bonheur avec leur bébé

Le 7 juillet, Francisca Lachapel a réalisé l’un de ses plus grands souhaits et est devenue maman d’un petit garçon, qu’elle a appelé avec son mari, Gennaro Antonio, qui la fait bondir de bonheur.

Et bien que l’ancienne sympathique Nuestra Belleza Latina ait habitué ses fidèles à les faire beaucoup rire, cette fois elle a réussi à émouvoir les fibres les plus intimes de ses fans, et les a émus aux larmes, mais par un geste tendre qu’elle a eu, lié à elle de bébé.

L’ancienne reine dominicaine a partagé une vidéo émouvante sur ses réseaux sociaux, dans laquelle elle a montré ses talents de chanteuse, interprétant la chanson “Neuf mois”, de Mario Domm, et là elle a raconté en images, étape par étape, l’arrivée de son premier- fils né, à partir du moment où elle a découvert qu’elle était enceinte, jusqu’au jour où elle a tenu son bébé dans ses bras.

Les images ont touché les fans de la présentatrice de Despierta América, qui ont pu assister à des moments magiques de la vie de la communicatrice, comme le jour où elle a annoncé à sa mère qu’elle était enceinte, avec son mari, Francesco Zampogna, la façon dont que son beau ventre et les soins de son mari grandissaient.

«Je pense que cette chanson décrit parfaitement comment le processus a été pour moi. Grâce à un ami très fou que j’ai appelé @ordunatania, nous avons pu obtenir la musique originale de la chanson, Mario était très mignon et nous a permis de le faire. Et elle, l’amie folle que je vous dis, a installé un studio d’enregistrement dans sa maison et j’ai pu mettre ma voix sur elle”, a commenté Lachapel sur son Instagram, où elle a partagé le clip.

“Ustedes saben que yo no soy cantante pero no pude dejar la oportunidad de revivir los momentos más especiales de mi embarazo con esta hermosa canción”, agregó Francisca sobre el tierno video, que le llegó al corazón a sus seguidores y los hizo estallar en lágrimas d’amour.

“Quelle beauté !!!! Mon Dieu !!!! Pluie de pures bénédictions ! »,« Wow quelle beauté 🥲🥲🥲 Beaucoup de bénédictions Fran ! Que Dieu vous bénisse énormément ! “Et” je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas 😢😢😢 “, étaient quelques-uns des messages que les followers de l’exreina ont exprimés après avoir vu le tendre clip.

“Alors Bella .. tu m’as fait pleurer 😢, je ne peux pas tomber enceinte et te voir me rend heureuse pour toi, parce que tu es une très belle femme à tous égards. Que Dieu et les anges prennent soin de vous et de votre bébé.❤️❤️ et de votre belle famille… 🙌❤️… », a commenté une autre fidèle fan de Francisca. Tandis qu’un autre ajoutait : elle a dit : « Wowwww quelle belle voix !! 💖 Quelle belle vidéo 😍 Wow quelle émotion tout et toi 😍😍😍 wow que Dieu te bénisse plus chaque jour 🙏💕 ”.

« Voici quelques photos où vous pouvez voir ce que nous avons vécu le mercredi 7 juillet, lorsque ma poitrine a décidé de venir au monde. 😍🥰🙏🏽 Je t’aime très fort”, a ajouté l’ex-reine.

Après la publication, qui en quelques heures seulement a reçu plus de 124 000 “j’aime”, des amis personnels et des fans de l’artiste d’Univisión ont couru la féliciter pour son beau fils et lui ont envoyé toutes sortes de messages d’affection et d’appréciation.

Le bébé est né à Miami le 7 juillet, deux jours plus tôt que prévu, dans un accouchement tranquille, où mère et fils étaient en parfait état.