La vidéo de Godzilla Ride amène Ghidorah en jeu

En regardant ce à quoi on peut s’attendre de cette balade sur le thème de Godzilla, cela ressemble à une aventure passionnante qui correspond certainement à l’échelle de l’icône MonsterVerse que nous connaissons et aimons tous. Promettant la sensation de flotter, avec un son énorme et un «écran qui couvre le siège», le grand manège du parc d’attractions Seibuen fera tout faire à ses passagers, de la conduite dans la bouche de Ghidorah à la flottaison devant Godzilla. Cependant, la fin de cette vidéo prouve exactement pourquoi cette dernière partie n’est peut-être pas une si bonne idée, car le dieu lézard indifférent charge son célèbre souffle atomique à ce moment même.